Lerbach. Oliver Kutscher ist Bürgermeister in Lerbach im Harz. Vor rund zweieinhalb Jahren löste er Frank Koch ab. Was macht den Bergort für ihn so besonders?

„Alles hat seine Zeit“: Das dachte sich wohl auch Frank Koch, 35 Jahre Ortsbürgermeister des Osteroder Ortsteils Lerbach und SPD-Urgestein und ging bei den letzten Kommunalwahlen 2021 nicht mehr ins Rennen. Jetzt macht den Job ein anderer. Es gewann Oliver Kutscher (CDU) gegen Stefan Bormann (SPD). Seitdem lenkt also der 55-Jährige Kutscher die Geschicke des kleinen Ortes mit etwa 800 Einwohnerinnen und Einwohnern und einer langer Geschichte, früher vor allem bestimmt durch den Bergbau.