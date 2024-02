Bad Sachsa. Wassermassen dringen seit Monaten in das Grenzlandmuseum im Südharz ein. Das Gebäude soll saniert werden, doch das allein reicht nicht.

Was wird mit dem Grenzlandmuseum Bad Sachsa? Personalnot, aber auch massive Schäden am Gebäude haben dafür gesorgt, dass der Vorstand des Fördervereins der Einrichtung seinen Mitgliedern in der Jahreshauptversammlung die Aufgabe des Betriebs des Museums sowie die Auflösung des Vereins empfehlen wird. Auf der Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Bad Sachsa bezogen Verwaltung und Politik erstmals seit dem Bekanntwerden Stellung. Ihre Aussagen: Die Kommune werde alles dafür tun, dass das Gebäude im Vitalpark wieder in einen Zustand gebracht werde, dass es für die Öffentlichkeit genutzt werden könne.