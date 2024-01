Bad Lauterberg/Bad Sachsa/Walkenried. Die Narren sind los in Walkenried, Bad Sachsa und Bad Lauterberg. Denn im Februar feiert man im Südharz Karneval und Valentinstag.

Ob verliebt, in Partylaune oder beides - der Monat Februar hat im Südharz mit Karneval und dem Valentinstag am 14. Februar für jeden und jede etwas im Programm. Eine Übersicht über die vielfältigen Veranstaltungen in Bad Lauterberg, Bad Sachsa und Walkenried hilft dabei, kein Event zu verpassen.