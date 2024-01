Herzberg. Das Hochwasser beschädigt in Northeim zwei Gasleitungen – und bedroht die Versorgung mit Gas. Doch vier Herzberger Unternehmen helfen in der Notlage.

Das Hochwasser über die Weihnachtsfeiertage hat zwei Gasleitungen in Northeim beschädigt. Die Leitungen im Bereich der Northeimer Seenplatte, nördlich der Kreisstadt, seien unterspült und freigelegt worden, teilte das niedersächsische Umweltministerium mit. Die Rohre könnten im Moment nicht regulär genutzt werden, Privathaushalte seien allerdings nicht betroffen. Vier Herzberger Unternehmen reduzierten ihren Gasverbrauch und halfen damit, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Das ist der aktuelle Stand.

Herzberger Unternehmen springen ein, um Gesamtversorgung in Northeim zu gewährleisten

Alle möglicherweise betroffenen Kunden wurden am Donnerstag, 4. Januar, über die Möglichkeit einer Gasmangellage beziehungsweise über eine drohende Gefährdung oder Störung informiert. Das berichtet eine Sprecherin von Avacon, dem zuständigen Energieunternehmen, auf Nachfrage unserer Zeitung. Eine Aufforderung zur Reduzierung sei am Montag, 8. Januar, in den späten Abendstunden an die betroffenen Herzberger Unternehmen kommuniziert worden. Sinkende Temperaturen und eine sich zuspitzende Versorgungslage waren Grundlage der Entscheidung, so die Sprecherin weiter. Es galt, die Gesamtversorgung geschützter Kunden, insbesondere Haushaltskunden, Krankenhäusern und Behörden sicherzustellen.

Es seien vorsorglich auch andere Kunden in der Region informiert worden, die Herzberger Unternehmen hätten sich alle äußerst kooperativ verhalten. Das Energieunternehmen habe Absprachen mit den vier Unternehmen zu einer Reduzierung des Gasverbrauchs getroffen. Die vier Firmen aus dem Bereich Herzberg am Harz würden dadurch dabei helfen, eine Gasmangellage zu verhindern. In Anbetracht der Umstände sei durchweg Verständnis für die Maßnahmen und die Lage zu spüren gewesen, erklärt die Avacon-Sprecherin. „Die Kunden haben unseren Aufforderungen anhand der Minimalbedarfe Folge geleistet. Es bestand ein stetiger Informationsaustausch zwischen Avacon und den betroffenen Unternehmen.“

Lage in Northeim seit Donnerstagabend wieder entspannt

Wie wurde die Verbrauchsreduzierung umgesetzt? „Der Netzbetreiber teilt betroffenen Letztverbrauchern lediglich einen Wert mit, um den der Verbrauch reduziert werden soll. Die genauen Maßnahmen obliegen dann den Kunden. Nähere Informationen zur Verbrauchsreduzierung bei den Kunden liegen uns aber nicht vor.“ Seit Donnerstagabend habe sich die Lage entspannt, teilt die Unternehmenssprecherin mit. Die angeforderten Reduzierungsmaßnahmen konnten aufgehoben werden und eine provisorische Leitung wird voraussichtlich am Freitag in Betrieb genommen.

