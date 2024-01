Osterode/Neuhof/Pöhlde/Northeim. Landwirte organisieren für Montag bundesweite Protestaktionen. Auch in Osterode und Umgebung sind Treckerblockaden angekündigt.

Landwirte aus der Region Osterode wollen am Montag, 8. Januar, in der Zeit von 6 bis 15 Uhr alle Auffahrten der Bundesstraße 243 zwischen Mackenrode und Herzberg blockieren. Hintergrund sind die bundesweiten Proteste gegen die Sparpläne der Bundesregierung. „Es wird am Montag zu Verkehrsbehinderungen kommen“, kündigt Jonas Kenner vom Landvolk-Vorstand Northeim-Osterode an. Betroffen sein können neben der B243 alle Straßen in Richtung Northeim und Göttingen, denn in beiden Städten sind Demonstrationen geplant. Die Landwirte im Altkreis Osterode können also wählen, wo sie demonstrieren wollen.