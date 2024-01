Bad Lauterberg. Nachmittags bestellt, morgens abholbereit: Den Service bieten auch kleine Buchhandlungen wie in Bad Lauterberg und Hattorf weiter.

Aufatmen bei Bücherfans und Leseratten im Altkreis Osterode: Die Buchhandlung Moller in Bad Lauterberg, die Bücherkiste in Hattorf und die Thalia-Buchhandlung in Osterode sollen weiterhin Bücherlieferungen über Nacht erhalten. Das teilen die Verantwortlichen auf Nachfrage des Harz Kurier mit und geben somit Entwarnung für die Region.

Der Buchgroßhändler Zeitfracht hat seine Kunden zwischen den Jahren darüber informiert, dass seine Lkws kleinere Buchhandlungen nicht mehr regelmäßig über Nacht beliefern. Als „klein“ definiert das Unternehmen Buchhandlungen, deren Jahresabnahmevolumen einen Nettowert von 30.000 Euro unterschreitet.

Übernachtservice von Montag bis Samstag bleibt in Herzberg und Bad Lauterberg im Harz

Die Buchhandlungen in Bad Lauterberg und Hattorf sind nicht von den Einschränkungen der Übernachtlieferungen betroffen, weil sie mit einem anderen Großhändler zusammenarbeiten. „Wir arbeiten mit dem Großhändler Libri zusammen, der gemeinsam mit uns und anderen unabhängigen Buchhandlungen den Übernachtservice auch künftig von Montag bis Samstag anbieten wird“, stellt Annette Mackensen-Schubert von der Bücherkiste klar. Gleiches gilt für die Buchhandlung Moller in Bad Lauterberg, gibt Inhaberin Susanne Kinne bekannt. Das bedeutet: Wer über eine der örtlichen Buchhandlung ein Buch bestellt, kann davon ausgehen, dass es bereits am nächsten Tag im Laden zum Abholen bereitliegt - „auch bei Eis und Schnee“, fügt Mackensen-Schubert hinzu.

Libri agiert vom Standort im hessischen Bad Hersfeld aus, beliefert eigenen Angaben zufolge 4.000 Händler aller Größenordnungen und decke dabei über 95 Prozent des Bedarfs selbst einer Fachbuchhandlung ab. Wie das funktioniert? Das haben sich Mackensen-Schubert und ihre Kolleginnen angesehen: „Bei einer Fortbildung lernten wir eine ganz neue Fertigungsstraße kennen: Am Nachmittag bestellte Bücher können über Nacht produziert werden und erreichen die Buchhandlung am nächsten Morgen. Das betrifft zum Beispiel Wissenschaftstitel, die nur in sehr geringer Stückzahl benötigt werden.“ Sie erklärt: „Es erspart Verlagen das Risiko unverkaufter Auflagen in Zeiten stark steigender Papierkosten und ermöglicht es, auf erhöhte Nachfrage bei populären Büchern schnell zu reagieren.“ In der Fachwelt nennt man das Print-on-Demand, also Druck auf Nachfrage.

Herzenstitel in Buchhandlungen im Altkreis Osterode

Die Kosten für diese nächtliche Zustellung trägt laut Mackensen-Schubert übrigens die Buchhandlung. „Das tut sie gern und die Buchhandlungen bieten diesen Service seit Jahrzehnten, vor dem Zweiten Weltkrieg bereits vom Buchstandort Leipzig aus“, erzählt die Buchhändlerin. Außerdem betont sie, dass die Großhändler und ihre Bücherwagen nur ein Weg sind, auf dem die Titel in die Buchhandlung gelangen: „Ein Großteil wird beim Verlag direkt eingekauft und es gibt immer noch die guten Gespräche mit Verlagsvertreterinnen. Sie stellen Titel, die ihnen am Herzen liegen, vor und wecken so auch unsere Begeisterung“ - es lohnt sich also, beim Besuch einer lokalen Buchhandlung in den Regalen zu stöbern und mit dem Fachpersonal über Vorlieben, Neuerscheinungen und Empfehlungen zu sprechen.

