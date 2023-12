Bad Lauterberg/Bad Sachsa. Viele Rathäuser in der Region Osterode und Südharz schränken ihre Öffnungszeiten zwischen Weihnachten und Silvester ein.

Die Zeit von Weihnachten bis Silvester nennt man die Zeit zwischen den Jahren - es sind Tage, die viele gerne entschleunigt angehen. Wer hier Erledigungen plant, beispielsweise Behördengänge, sollte sich im Vorfeld über die Öffnungszeiten informieren. Denn einige Kommunen im Harz haben bereits Änderungen angekündigt, darunter Osterode, Herzberg, Bad Sachsa und Bad Lauterberg.

Bad Sachsa und Bad Lauterberg

In Bad Sachsa bleiben in der Zeit von Mittwoch, 27., bis Freitag, 29. Dezember 2023, alle Dienststellen der Stadtverwaltung geschlossen.

In Bad Lauterberg im Harz sind die Fachbereiche der Stadtverwaltung im selben Zeitraum nur von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Wer ein Anliegen hat, sollte einen Termin vereinbaren. Ab Dienstag, 2. Januar 2024, gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten. Von dieser Regelung nicht betroffen ist die Tourist-Information im Haus des Gastes.

Die Stadtverwaltungen Bad Sachsa und Bad Lauterberg bitten um Verständnis für die eingeschränkten Öffnungszeiten.

Osterode am Harz

Das Rathaus in Osterode ist auch in diesem Jahr über die Weihnachtsfeiertage hinaus von Mittwoch, 27., bis einschließlich Freitag, 29. Dezember, geschlossen, teilt die Stadt Osterode mit. Die Maßnahme diene der Einsparung von Energie und damit auch der Senkung von Kosten für den städtischen Haushalt. „Die Heizungsanlage kann somit ab dem vierten Adventswochenende bis einschließlich 1. Januar heruntergefahren werden. Wir sparen Energie für insgesamt zehn Tage ein“ erklärt Bürgermeister Jens Augat die diesjährige Schließung und bittet die Bürgerinnen und Bürger, ihre etwaigen Anliegen rechtzeitig zu erledigen.

Herzberg am Harz

Auch die städtischen Dienststellen der Stadt Herzberg am Harz bleiben an den drei Tagen zwischen Weihnachten und Silvester, 27. bis 29. Dezember, geschlossen. Ab Dienstag, 2. Januar 2024 sollen alle Bereich der Stadt Herzberg am Harz wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen.

Hattorf und Walkenried

Für die Samtgemeinde Hattorf sind derzeit noch keine geänderten Öffnungszeiten bekannt. Stand jetzt soll die Verwaltung zwischen den Jahren so wie üblich erreichbar sein. Auch in Walkenried sollen zwischen Weihnachten und Silvester die üblichen Öffnungszeiten gelten.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Bad Lauterberg, Bad Sachsa, Walkenried und dem Südharz:

HK Kompakt - kurz, knapp, krass informiert. Das ist der neue Newsletter vom Harz Kurier, der wichtige News aus Osterode und dem Südharz zusammenfasst: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter anmelden!

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.