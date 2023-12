Osterode. Beim „Heavy Christmas“ im Osteroder Ortsteil Förste spielen unter anderem „Chaosbay“ und „System of Toxicity“. So kommt man an Karten.

Am 23. Dezember ist es endlich wieder soweit: Die Stadtjugendpflege Osterode am Harz veranstaltet in diesem Jahr mit neuen Kooperationspartnern das Heavy Christmas Konzert in Förste. Durch tatkräftige Unterstützung von Rock und Kultur e.V. und der Kulturschmiede Osterode e.V. wird das langjährig bestehende Weihnachtsevent fortgeführt.

Dieses Jahr darf sich auf folgende Bands gefreut werden: Chaosbay, System of Toxicity, Bucket List und Purple Trees! Wer sich die Tickets im Vorverkauf sichern möchte, bekommt diese ab sofort in der Stadthalle Osterode am Harz und bei Becker Hausgeräte in Förste.

Heavy Christmas Osterode: Das kosten die Karten

Jugendliche unter 18 Jahren erhalten an der Abendkasse einen vergünstigten Eintritt und bezahlen 10 Euro. Wer sich im nächsten Jahr beim Heavy Christmas ehrenamtlich einbringen und engagieren möchte, kann sich auch jetzt schon bei der Stadtjugendpflege am Harz melden.

Weitere Infos zu den Bands und zu den Vorverkaufsstellen gibt es unter: https://kulturschmiede-osterode.de/veranstaltung/heavy-christmas-bands/.