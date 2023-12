Bad Lauterberg. Von Walkenried bis Osterode kommen Menschen in den Kleidershop Bad Lauterberg, um einzukaufen. Die Einnahmen sind für einen guten Zweck.

Der Kleidershop Bad Lauterberg unterstützte auch in diesem Jahr die gemeinnützige Arbeit von Vereinen und Institutionen in Bad Lauterberg und den Ortsteilen Barbis, Bartolfelde und Osterhagen, die Jugendarbeit betreiben. Ein Team von insgesamt 15 freiwilligen Damen und Herren kümmert sich um den Betrieb des Kleidershops in der Wissmannstraße 25, der an zwei Tagen in der Woche geöffnet ist. Dort werden Second-Hand-Waren unterschiedlicher Art über Bekleidung, Spielwaren, Haushaltsartikel, Dekoration und sonstige Accessoires, die zuvor von Spendern dort abgegeben wurden, verkauft. Einkaufen kann im Kleidershop jeder und jede - insbesondere für Kinderkleidung ist er beliebt.