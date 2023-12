Harz. Die Harz-Kurier-Redaktion hat Buchexperten aus dem Harz und Osterode und Umgebung nach Leseempfehlungen für Weihnachten 2023 gefragt.

Die Adventszeit ist ebenso geprägt von gemütlichen Stunden am Kamin, wie vom hektischen Suchen nach Weihnachtgeschenken. Ein Dauerbrenner unter dem Weihnachtsbaum ist jedes Jahr das Buch. Egal ob Krimi, Komödie, Liebesgeschichte oder Thriller. Wer nun einem Lesefan eine Freude machen will, hat die Qual der Wahl. Wer unsicher ist, was gefallen könnte, kann in den Harz-Kurier-Buchtipps stöbern, die die Redaktion hier nach Genres sortiert zusammen getragen hat.