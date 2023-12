Bad Lauterberg. Karl-Heinz Winter würdigt einen besonderen Ort mit montan-historischem Bezug in Bad Lauterberg. Was er darüber herausgefunden hat.

In den Luttertälern bei Bad Lauterberg erinnern bereits mehrere Dennert-Tannen an die Bergbauvergangenheit der Region. Nun ist eine weitere dazu gekommen, die über die Augenquelle informiert. Die Augenquelle ist eine geläufige Ortsbezeichnung in der Kneipp-Stadt. Dort gibt es eine Sportanlage, eine Wassertretstelle und die Lutterwiesn findet dort statt. Aber was genau hat es mit der Augenquelle auf sich? Dem ist Karl-Heinz Winter auf die Spur gegangen.