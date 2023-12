Finnland ist ein Naturparadies. Die Finnen wissen um ihren Schatz, für Reisende gibt es viele Ziele, aber vor allem die Wege dorthin.

Mit Listen ist das ja so eine Sache. Listen können Sinn machen. Einkaufslisten beispielsweise oder „To do“-Listen. Man will ja nichts vergessen, was den (Arbeits-) Alltag für alle erleichtert. Aber die sogenannte Bucket-List? Sie hat, ausufernd angelegt und abgearbeitet, wenig damit zu tun, wie Reisen tatsächlich sein sollte. Mit Zeit und Muße. Natürlich mit einem Ziel, aber auch mit dem Weg dorthin. Bewusst reisen bedeutet, der Schätze gewahr zu werden, die unsere Erde bereithält. Und die eine Reise überhaupt erst lohnenswert machen. Denn ohne sie wird aus der erholsamen Flucht aus „To Dos“ und Terminen – nichts. Wohin sollte es schließlich dann noch gehen?

Tiefe Verbundenheit mit der Natur: Das spürt man in Finnland allerorten. © Philipp Heigel

In Finnland muss man gar nicht erst weg. Das Land ist ein Naturparadies und die Finnen selbst setzen alles daran, dass es so bleibt. Genuss ist hier kein Luxus, sondern funktioniert ganz einfach und ganz authentisch. Die finnische Kultur ist von einer tiefen Verbundenheit zur Natur geprägt. Nicht nur in den über 40 Nationalparks, sondern auch bei einem Spaziergang durch die charmanten Städte und Dörfer spürt man die Einheit zwischen Mensch und Umwelt überall. Das macht sie nicht nur nachhaltig, sondern vor allem auch lebenswert. Und: Die finnische Sauna, ein Symbol für Entspannung und Erholung, ist nicht nur ein Ort des Wohlbefindens, sondern auch ein Ausdruck des respektvollen Umgangs mit der Natur. Die meisten Saunen in Finnland werden umweltfreundlich beheizt, oft mit erneuerbarer Energie. Es ist ein Beispiel dafür, wie Tradition und Moderne Hand in Hand gehen.

Die unberührte Weite im hohen Norden Europas ist im Sommer ein traumhaftes Reiseziel – von endlosen Wäldern und kristallklaren Seen in Ostfinnland über die arktische Natur und eindrucksvolle Fjälls im Norden bis zur malerischen Schärenküste im Südwesten. Finnland im Sommer bedeutet auch endlose Tage der Mitternachtssonne. Eine Zeit, in der die Natur in ihrer vollen Pracht erstrahlt und die Reise mit unvergesslichen Momenten füllt. Ob beim Wandern in den Nationalparks, Bootsfahrten auf den zahlreichen Seen oder einfach nur beim Verweilen an einem der malerischen Orte – in Finnland kann man die Schönheit der Natur in vollen Zügen genießen. Und man kann doch sebst einen Beitrag leisten, indem man die einzigartige Natur respektiert und schätzt. Eine Erfahrung, die weit über den Sommer hinaus in Erinnerung bleibt. Wir haben einige Ideen.

Tampere: Sauna-Hauptstadt im Seengebiet

Städtelust und Outdoor-Enthusiansmus müssen sich nicht ausschließen – schon gar nicht in Finnland. Willkommen in Tampere ! Die südfinnische Stadt mit nur etwas mehr als 200.000 Einwohnern ist eng mit der sie umgebenden Natur verbunden. Zu erleben beispielsweise auf einer Radtour um die großen Seen Pyhäjärvi und Näsijärvi sowie den drei kleineren Seen Kyrösjärvi, Rautavesi und Aurejärvi. Nicht viel weiter entfernt tauchen Reisende ein in unberührte Wildnis: Im 1982 gegründeten Schutzgebiet Seitseminen finden Wanderer eine spannende Landschaft aus Urwäldern, Seen und Teichen, dunklen Mooren und Sümpfen.

Tampere ist die Sauna-Hauptstadt Finnlands. Über 50 findet man hier, darunter auch die älteste Finnlands von 1906. © Laura Vanzo / Visit Tampere

Der Helvetinjärvi beeindruckt dagegen mit dichten Wäldern und spektakulären Felsformationen. Unbestreitbarer Höhepunkt ist die Höllenschlucht (Helvetinkolu). Tampere selbst bietet einen unwiderstehlichen Kleinstadtcharme. Auf dem imposanten historischen Gelände der ehemaligen Finlayson Textilfabrik finden Besucher Museen, Restaurants, Cafés und vieles mehr. Beliebt ist auch die historische Kauppahalli (Markthalle) voller regionaler Köstlichkeiten. Und dann ist da natürlich noch Finnlands Kulturgut: Tampere ist Sauna-Hauptstadt der Welt und damit auch das perfekte Ziel für einen Wellness-Urlaub.

Jyväskylä: Sanfte Abenteuer zwischen Wäldern und Seen

Tausende Seen mit unzähligen malerischen Inseln, ausgedehnte Wälder und unberührte Natur in vier einzigartigen Nationalparks – die Region Jyväskylä im finnischen Seengebiet bietet eine Vielzahl möglicher Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Kanufahren, Sauna oder Schwimmen. In dieser Region findet man den höchsten Wasserfall im gesamten südlichen Teil Finnlands, man kann Elche treffen oder ganze Tage in den unzähligen Saunen verbringen. Im Herzen all dieser wunderbaren Natur des Seenlandes finden Reisende die Stadt Jyväskylä – die Heimatstadt des international bekannten Architekten Alvar Aalto, die viele kulturelle Highlights bietet und historische Holzhäuser mit moderner Holzarchitektur verbindet.

Schwimmen, Wandern oder Radfahren: Aktivurlaub ist in Finnland immer eine gute Idee, vor allem auch in der Region Jyväskylä im finnischen Seengebiet. © Julia Kivelä

Und das Beste: Die Natur ist nie weit entfernt. Einige Wanderpfade beginnen sogar in der Fußgängerzone der Stadt Jyväskylä. Darüber hinaus befinden sich in Jyväskylä zwei der sieben UNESCO-Welterbestätten Finnlands: die Alte Kirche von Petäjävesi, ein erstklassiges Beispiel der nordischen Holzbauarchitektur, und der Oravivuori-Triangulationsturm mit atemberaubender Aussicht auf den Päijänne-See.

Saimaa: Im Herzen der Seenplatte

Die Regionen Lappeenranta, Imatra, Savonlinna und Mikkeli liegen an Finnlands größtem See: dem Saimaa , ein verzweigtes Labyrinth aus weiten Gewässern und Tausenden von Inseln, die zum Paddeln, Fischen oder Entspannen einladen. Reisende finden daneben dichte grüne Wälder, überwältigende Landschaften und eine menschenarme Weite. Welch magische Verbindung: Das Blau des Wassers, das Grün der Wälder, das leise Rauschen der Blätter und Nadeln – die Natur Finnlands beruhigt und entspannt. Wer sportlich unterwegs ist, kann die Region mit dem Kanu oder Fahrrad erkunden: Die 156 Kilometer lange Saimaa Archipelago Route führt zu allen Highlights der Region.

Ein weit verzweigtes Labyrinth aus Wasser, gesäumt vom dichten Grün der Wälder: der Saimaa, Finnlands größter See. © Visit Saimaa

Vor allem die Fahrt über den von Kontinentaleis geformten Salpausselkä-Höhenzug ist ein Erlebnis. Die idyllische Kleinstadt Savonlinna liegt direkt am Ufer des Sees. Inmitten der einzigartigen Landschaft ragt die eindrucksvolle mittelalterliche Burg Olavinlinna empor. Auch die historische Festung von Lappeenranta ist ein beliebtes Ausflugsziel. Sie beherbergt Museen, die orthodoxe Kirche und zahlreiche Kunsthandwerkerläden. Etwa eine halbe Stunde nördlich von Lappeenranta befinden sich die Stromschnellen von Imatra. Sie sind eine der ältesten Touristenattraktionen in Finnland und bereits seit dem 17. Jahrhundert eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Europa.

Ruka-Kuusamo : Wanderparadies in Lappland

Sie sind märchenhaft. Buchstäblich traumhaft – weil irgendwie auch unwirklich: weiße Nächte. Im hohen Norden bleibt es von Anfang Juni bis Anfang Juli hell. Überragend, diese Zeit in Ruka-Kuusamo zu verbringen. Hier gibt es nur wenige Menschen, dafür aber umso mehr unberührte Wildnis und fantastische Aussichten auf den Fjälls über die weite Natur im goldenen Schein der Mitternachtssonne. Es klingt schon durch: Ruka-Kuusamo ist einer der beliebtesten Orte für Wanderer – fünf Nationalparks bieten unzählige Wanderwege durch ursprüngliche Berglandschaften und Urwälder, entlang dramatischer Schluchten und reißender Flüsse. Der 80 Kilometer lange Karhunkierros Trail (Bärenrunde) in Kuusamo führt durch die Fjälls des Oulanka Nationalparks und gilt als der beliebteste Wanderweg in ganz Finnland.

Begegnungen, die in Erinnerung bleiben werden. © Harri Tarvainen

Die beliebteste Tagestour ist die Kleine Bärenrunde, die eine Länge von zwölf Kilometern hat und über mehrere Hängebrücken, Stege und Holztreppen zu den schönsten Spots des Oulanka führt. Die Region durchziehen außerdem 180 Kilometer gut gepflegte Mountainbike Trails – wer einen Einblick in das Leben der Einheimischen und die Kultur Lapplands haben möchte, sollte eine der vielen Rentierfarmen besuchen.

Südwestküste: Schären, Sandstrände und Seefahrerkultur

Im Südwesten Finnlands liegt das größte Schärenmeer der Welt mit tausenden Inseln – manche sind bewohnt mit kleinen Fischerdörfern oder vereinzelten roten Holzhäuschen, andere nur felsige Klippen oder einsame Eilande. Sie sind verbunden durch kleine Fähren, Radwege und Brücken. Einige der schönsten Schären kann man auf der 50 Kilometer langen Velhovesi-Ringroute erleben. Sie führt durch die nördlichen Teile der Uusikaupunki-Inselgruppe.

Ein Meer aus tausendundeiner Insel, aus romantischen Dörfern oder schroffen Felsen: die Südwestküste Finnlands, das größte Schärenmeer der Welt. © Visit Pori / Toni Mailanen

Die Tour führt durch romantische Dörfer, in denen man übernachten kann, an Strände, an denen man wunderbar schwimmen gehen kann. Überall: malerische Orte, Cafés und Dorfläden, die zu einer Verschnaufpause einladen. Ein Ort, der alles miteinander verbindet: Pori mit einer bezaubernden Altstadt und kulturellen Highlights wie das jährliche Jazz-Festival. Die Landschaft verzaubert mit ihren roten Holzhäusern, grünen Wiesen, Apfelhainen und Laubwäldern, der beliebte Strand von Yyteri ist ganz nah. Eine andere Idee: die Stadt Rauma mit ihren mehr als 600 farbenfrohen Holzgebäuden, kunstvollen Toren und Kopfsteinpflasterstraßen, die seit dem 18. Jahrhundert praktisch unverändert geblieben sind. Mediterranes Flair genießen Reisende in der Küstenstadt Uusikaupunki im Süden.

Mit der Fähre nach Finnland

„Der Weg ist das Ziel“ – das gilt auch schon für die Anreise. Auf den Fährschiffen von Finnlines, die täglich zwischen Lübeck-Travemünde und Helsinki verkehren, reisen Urlauber ganz entspannt. Mit an Bord: das skandinavische Reisegefühl mit komfortablen Kabinen, finnischer Sauna und skandinavischem Buffet. Ebenfalls dabei: Alles, was man braucht, weil alles Platz findet an Bord für einen abwechslungsreichen Urlaub in Finnland. Ausrüstung und Gepäck, Auto oder Van oder das Haustier. Der regelmäßige Liniendienst bietet eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit. Weil die Passagiere ein Transportmittel nutzen, das ohnehin für den Güterverkehr im Einsatz ist, reisen Gäste auch besonders nachhaltig.

