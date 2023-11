Osterode. Am Mittwoch öffnet der Weihnachtsmarkt in Osterode seine Tore.

Die Wettervorhersagen für die kommende Woche lassen bereits vorweihnachtliche Stimmung aufkommen. Genau richtig zur Eröffnung des diesjährigen Osteroder Weihnachtsmarkts am 29. November, 15 Uhr, ist vielleicht bereits der erste Schnee in diesem Advent gefallen. Die besten Voraussetzungen also für einen gemütlichen Nachmittag oder einen stimmungsvollen Abend in Osterodes historischer Altstadt. Das teilt die Stadt Osterode in einer Pressemitteilung mit.

In den darauffolgenden Wochen bis zum 23. Dezember öffnen die Buden ihre Pforten und bieten allerlei zum Schauen, Kaufen und natürlich auch zum Essen und Trinken an. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt montags bis freitags von 11 bis 20 Uhr. Samstags geht es bereits um 10 und sonntags um 12 Uhr los. Im Internet finden sich unter Weihnachtsmarkt Osterode (weihnachtsmarkt-osterode.de) weitere Informationen. Neben den traditionellen Angeboten mit Glühweinständen, Grill- und Pfannengerichten, Kuchen- und Gebäckständen gibt es natürlich auch ein Karussell für Kinder.

Lesen Sie außerdem:Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in der Region

Auch 2023 soll es wieder viel Lichterglanz, Glühweinstände und Verkaufsbuden geben. Und auch der Weihnachtsmann höchstpersönlich will vorbeischauen. © Vtm | Daniel Li

Welche Aktionen gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Osterode am Harz?

Mit einem nur zeitweisen Angebot zeigen sich in diesem Jahr „Wechselhütten“. In unterschiedlichen Abständen präsentieren Aussteller und Händler ihre Leistungen oder Erzeugnisse. Man kann gespannt sein auf zum Beispiel Schmuck- und Messerhersteller sowie Imkereierzeugnisse. Auch das Rote Kreuz und das Osteroder Gymnasium sind dabei. „Osterode am Harz zeigt sich einmal mehr von seiner gastlichen Seite. Kommen Sie zu uns und genießen Sie auf dem Osteroder Kornmarkt die Adventszeit“, lädt Osterodes Bürgermeister Jens Augat (SPD) ein.

Als gemeinsame Veranstaltung des Vereins für Tourismus und Marketing e. V. (vtm) und der Stadt Osterode am Harz ist die rund vierwöchige Veranstaltung jedes Mal eine Herausforderung. Die Stadt sorgt dabei unter anderem durch ihren Baubetriebshof für den Transport, den Auf- und Abbau der Hütten sowie falls notwendig für deren Reparatur. Ein dicker Brockenist ferner die tägliche Entsorgung des anfallenden Mülls sowie der Winterdienst. Auch die weihnachtliche Beleuchtung übernimmt die Stadt.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: