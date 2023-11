Wulften. In einer gut besuchten Ratssitzung berichtet die Gemeinde Wulften über geplante Projekte. Unter anderem soll es einen neuen Kindergarten geben.

In Wulften dürften in durchaus absehbarer Zeit eine Seniorenwohnanlage und eine Waldorfkindertagesstätte ihre Pforten öffnen. Die Regenbogen-Kindertagesstätte wird um zwölf Betreuungsplätze erweitert und das Schützenhaus wieder genutzt werden. Außerdem könnte durchaus die Sirene auf dem alten Spritzenhaus mit neuem Klang aufheulen. All diese Änderungen waren während der von interessierten Bürgern sehr gut besuchten Sitzung des Wulftener Rates in der „Pizzeria Napoli“ zu vernehmen.