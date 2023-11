Northeim. In Northeim wird ein Krankenhauspatient vermisst, Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Nun wurde der 76-Jährige gefunden. Das ist passiert.

Ein in Northeim vermisster Mann ist in der Nacht zu Donnerstag gefunden worden. Das meldet die Polizei. Der vermisste 76-Jährige wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht.

Rettungshunde finden Vermissten aus Northeim nahe der A7

Suchhunde fanden den Vermissten am Donnerstag um 0.10 Uhr nahe der Bundesautobahn 7, so die Polizei. Ein Notarzt behandelte den Einbecker, bei dem eine leichte Unterkühlung festgestellt wurde. Anschließend wurde der 76-Jährige für die weitere Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Suche nach Krankenhauspatient in Northeim: Was ist passiert?

Am Dienstag um 17.25 Uhr war die Polizei Northeim über den Vermissten informiert worden. Der Mann hatte unbemerkt das Northeimer Krankenhaus verlassen.

Da der Patient medizinische Versorgung benötigte, wurden für die Suche ein Polizeihubschrauber, ein Maintrailer, sieben Flächensuchhunde vom Bundesverband Rettungshunde, die freiwilligen Feuerwehren aus Northeim und Sudheim, Rettungskräfte der Johanniter und des DRK sowie Polizeikräfte der Polizeiinspektion Northeim und Göttingen eingesetzt, heißt es abschließend.

