Stern-Doku „Der Alptraummann“ – Vox zeigt Mordfall aus Herzberg

Vox zeigte am 1. November 2023 von 22.15 bis 0.20 Uhr in „Stern Crime - Der Alptraummann“ einen Kriminalfall, der nicht nur in Herzberg am Harz lange für Aufsehen gesorgt hat: Ein grausiges Gewaltverbrechen hatte 2018 den Altkreis Osterode erschüttert: Eine Frau war getötet und ihre Leiche einbetoniert worden. Täter: Ihr eigener Sohn. In der vierteiligen Stern-Doku „Der Alptraummann“ wurde der Fall 2021 aufgearbeitet. Jetzt wird die Serie auf Vox erneut ausgestrahlt. Abrufbar sind die vier Folgen auch auf RTL+.

Ein deutsches Paar - Sven aus Herzberg und Julia - zieht nach Schweden. An sich nicht unbedingt eine Geschichte, die viel Dramatik beinhalten muss. Doch hier ist es anders: Der Vater hat Angst um seine Tochter Julia. Und das führt dazu, dass ein Verbrechen, das sich in Herzberg ereignet hat, aufgedeckt wird.

Vox schreibt über den ersten Teil „Der Aufbruch“ der Serie: „Für Julia ist Sven der Märchenprinz. Der Mann zum Heiraten, mit dem sie an einen abgelegenen Ort in Schweden auswandert. Was Julia allerdings nicht weiß: Sven trägt viele Geheimnisse in sich. Betrug, Bigamie, Gefängnis, betrogene Ehefrauen, verschwiegene Kinder - Lügen pflastern sein Leben. Sven ist eher ein Alptraummann. Und schreckt nicht vor noch schlimmeren Taten zurück.“

