Akku-Brand und Haus in Flammen: Einsätze für die Herzberger Wehr

Herzberg Die Herzberger Feuerwehr muss in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gleich zwei Mal ausrücken. In einem Fall steht ein Einfamilienhaus in Flammen.

Gleich zwei Brandeinsätze haben die Feuerwehr Herzberg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Schach gehalten. Wie der Kreisfeuerwehrverband mitteilt, wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zunächst gegen 1.35 Uhr zu einem Kellerbrand in die Kornstraße in Herzberg gerufen.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses hatte der Akku eines E-Rollers Feuer gefangen. Bereits bevor die Feuerwehr eintraf, hatte der Besitzer des Rollers den Akku aus dem Haus getragen und sich Verbrennungen an der Hand zugezogen. Außerdem hatte der Mann Rauchgase eingeatmet.

Wie es im Bericht heißt, versorgte der Rettungsdienst den Mann vor Ort und brachte ihn zur weiteren Behandlung in die Klinik Herzberg. Unterdessen kontrollierte die Feuerwehr den Keller, das Treppenhaus und die Wohnungen auf Rauchgase belüftete den Keller. Die Bewohner, die zwischenzeitlich das Haus verlassen hatten, konnten nach der Kontrolle in Ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz konnte nach kurzer Zeit beendet werden.

Feuer in Gieboldehausen: Einfamilienhaus brennt

Kurz darauf der zweite Alarm: Kaum war die Einsatzbereitschaft er Feuerwehr im Feuerwehrhaus wieder hergestellt worden, gab es um 2.55 Uhr erneut Alarm. Die Einsatzkräfte wurden zur nachbarschaftlichen Löschhilfe nach Gieboldehausen gerufen. Dort stand der Neubau eines Einfamilienhauses in der Berliner Straße Brand.

Beim Einsatz in Gieboldehausen muss auch die Drehleiter genutzt werden. Foto: Feuerwehr Herzberg / FMN

Während das massiv gebaute Erdgeschoss vom Feuer etwas verschont blieb, brannte der obere Teil, ausgeführt in Holzständerbauweise, vollständig, berichtete die Kreisfeuerwehr. Die Löscharbeiten der Atemschutztrupps wurden mit dem Wenderohr der Drehleiter und einem handgeführten Strahlroh aus dem Drehleiterkorb unterstützt. Der Einsatz zog sich bis in die Morgenstunden. Erst gegen 9.30 Uhr konnten die 21 Einsatzkräfte ins Feuerwehrhaus Herzberg zurückkehren, berichtet der Kreisfeuerwehrverband abschließend.

