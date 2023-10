Osterode Die Verwechslung von Gas und Bremse führt zu einem ungewöhnlichen Unfall am Friedhof in Osterode, eine Frau wird verletzt. Der Polizeibericht.

Die verletzte Autofahrerin wurde in die Klinik Herzberg/Osterode transportiert.

Blaulicht Unfall in Osterode am Harz: Auto stürzt Böschung hinunter

Von einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall in Osterode am Harz am Samstag berichtet die Polizei.

Eine 71-jährige Fahrerin verwechselte demnach beim Einparken am Friedhof gegen 13.25 Uhr Gas und Bremse. Sie stürzte dadurch mit ihrem Auto eine etwa zwei Meter hohe Böschungsmauer hinunter.

Gas und Bremse verwechselt - Auto überschlägt sich in Osterode

Das Fahrzeug überschlug sich und blieb angelehnt an eine Garagenmauer auf dem Dach liegen. Die Frau wurde bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus Herzberg gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro, so die Polizei abschließend.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de