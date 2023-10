Bad Sachsa Ein Alptraum für Menschen mit Platzangst: Ein Fahrstuhl hängt in Bad Sachsa fest, Einsatzkräfte werden alarmiert. Am Ende passiert das.

Blaulicht im Südharz Person hängt in Fahrstuhl fest: Feuerwehr Bad Sachsa wird gerufen

Die Vorstellung ist nichts für Menschen mit Platzangst: Man nutzt einen Fahrstuhl und dieser bleibt stecken und ist gefangen. Exakt zu einer solchen Lage wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa sowie die Polizei gerufen unter dem Titel „Eingeschlossene Person in Fahrstuhl“ durch die Leitstelle in Göttingen am Montag, 24. Oktober, gegen 12.40 Uhr gerufen.

Doch letzlich musste niemand befreit werden: Kurz vor dem Ausrücken aus dem Depot erhielten die Einsatzkräfte in Bad Sachsa seitens der Leitstelle die Rückmeldung, dass die betroffene Person den Fahrstuhl unbeschadet verlassen konnte.

