Wildwechsel im Herbst: Gefahr für Mensch und Tier

Osterode Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt die Gefahr eines Wildunfalls. Was Autofahrer beachten sollten – und was zu tun ist, wenn es zum Unfall kommt.

Es ist unverkennbar: die dunkle Jahreszeit ist da – und mit ihr steigt das Risiko für Wildunfälle, nicht zuletzt auch wegen der Zeitumstellung. Doch grundsätzlich seien Wildtiere im Straßenverkehr ein erhebliches Unfallrisiko, erklärt der Fahrlehrer und Vorsitzende der Verkehrswacht Osterode, Michael Ernst, in einer Mitteilung. Ihm zufolge bedeuten besonders in ländlichen Regionen die plötzlich auf der Fahrbahn auftauchende Vierbeiner eine oft nur schwer zu vermeidende Gefahr für Auto- und Motorradfahrer.

Die flächendeckende Asphaltierung und der Ausbau des Straßennetzes überschneiden vielerorts den natürlichen Lebensraum von Wildtieren. Im Unterschied zum Menschen und seinen domestizierten Haus- und Nutztieren, erkennen Rehe, Hirsche und Wildschweine Straßen nicht als Gefahrenzonen, weiß Ernst. „Trotz des hohen Lärms kreuzen die ansonsten scheuen Wildtiere auch bei hohem Verkehrsaufkommen unerwartet die Fahrbahn und werden im Fall einer Kollision aufgrund ihres stattlichen Körpergewichts regelmäßig zur Bedrohung für Fahrzeuge und deren Insassen“, heißt es in dem Schreiben des Osteroder Verkehrswachtvorsitzenden weiter. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes kommt es auf deutschen Straßen jedes Jahr zu rund 250.000 Wildunfällen, zum Teil mit schweren Folgen für Mensch und Tier.

Erhöhte Wachsamkeit ist vor allem zwischen Abend- und Morgendämmerung geboten, wenn die nachtaktiven Tiere auf Nahrungssuche gehen. Michael Ernst, Fahrlehrer und Vorsitzender der Verkehrswacht Osterode

Ernst weiß um die Gefahr und glaubt dennoch, dass sich diese Zahl durch ein höheres Risikobewusstsein deutlich verringern ließe: „Als unfreiwillige Verkehrsteilnehmer sind Wildtiere unberechenbar, weshalb viele Zusammenstöße selbst für hochaufmerksame Fahrer schlicht nicht zu vermeiden sind. Gleichzeitig unterschätzen viele Menschen aber nach wie vor massiv die Gefahr durch Wildwechsel.“

Wildwechsel: Achtung auf Streckenabschnitten nahe Wäldern und Feldgrenzen

Betroffen seien laut Ernst insbesondere Streckenabschnitte, die nahe Wäldern und Feldgrenzen verlaufen. „Erhöhte Wachsamkeit ist vor allem zwischen Abend- und Morgendämmerung geboten, wenn die nachtaktiven Tiere auf Nahrungssuche gehen“, weiß Michael Ernst. Er rät Auto- und Motorradfahrern eindringlich, entsprechende Hinweisschilder ernst zu nehmen und bei angepasstem Tempo mit erhöhter Bremsbereitschaft zu fahren. „Sobald Sie ein Tier am Straßenrand bemerken, sollten Sie umgehend abblenden und versuchen, es durch Hupen zu verscheuchen.“

Nähern Sie sich unter keinen Umständen dem angefahrenen Tier! Michael Ernst über das richtige Vorgehen, wenn es zu einem Wildunfall gekommen ist

Was aber tun, wenn die Reaktionszeit zu kurz und ein Zusammenstoß unvermeidbar ist? „In diesem Fall lautet die Devise kategorisch: ‚Abbremsen statt Ausweichen‘. Auch wenn es kontraintuitiv sein mag, so ist der Unfall gegenüber einem unkontrollierten Ausweichmanöver doch die sicherere Variante.“ Michael Ernst empfiehlt, das Lenkrad gut festzuhalten, auf die Bremse zu treten und sich bestmöglich auf den Aufprall vorzubereiten. „Nach dem Zusammenstoß ist es entscheidend, Ruhe zu bewahren. Schalten Sie die Warnblinkanlage an, sichern Sie die Unfallstelle und verständigen Sie die Polizei. Nähern Sie sich unter keinen Umständen dem angefahrenen Tier!“ Zwar seien nicht alle Wildunfälle vermeidbar, doch erhöhte Wachsamkeit und vorausschauendes Fahren könnten das Risiko entscheidend minimieren.

