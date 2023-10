Denkmalschutz-Streit um Tafel-Markise: So reagiert das Netz

Wenn der Denkmalschutz involviert ist, erhitzen sich die Gemüter von Bürgerinnen und Bürgern oft schnell und heftig. Kein Wunder, dass der jüngste Bericht des Harz Kurierüber einen Streit zwischen Denkmalschutz und der Osteroder Tafel, um eine Markise, die am Tafel-Gebäude in Osterode angebracht wurde, im Netz für reichliche Reaktionen sorgt. „Diese Behörde gehört abgeschafft“, urteilt ein Facebook-User unter dem Link zum Artikel auf der Facebook-Seite des Harz Kurier radikal - und spricht damit offenbar aus, was mancher denkt.

„Der typische Bürokraten-Wahn der Denkmalschutz Behörde“, kommentiert so auch ein anderer Facebook-User. „Die können auch nur alles verhindern. Kein Wunder, wenn es in Osterode so viele Leerstände gibt.“ Der Grund für den Ärger über die Behörde: Eine Markise zum Schutz gegen Regen, die die Osteroder Tafel an ihr unter Denkmalschutz stehendes Gebäude angebaut hat, soll wieder weichen: Sie sei nicht denkmalgerecht. „Es ist unglaublich“, kommentiert eine Nutzerin.

Tafel vs. Denkmalschutz: „Gute Lösung erarbeiten“

„Furchtbar diese Einmischung des Denkmalschutzes immer“, so eine weitere Facebook-Stimme zu der Markise, die laut Aussage der Tafel-Verantwortlichen nicht einmal direkt am Gebäude angebracht ist. „Lasst die arbeitenden Menschen ihre Arbeit doch im Trockenen machen! Das ist nun mal kein Bürodienst, wo man warm und trocken sitzt.“

Kommentar zum Denkmalschutz-Streit in Osterode: Bürokratieabbau geht anders

Doch auch Zuspruch gibt es für die Behörde, die zu Recht kritisiert, dass die Tafel-Verantwortlichen seinerzeit keine Genehmigung für das Anbringen der Markise einholten. „Denkmalschutz ist richtig und wichtig!“, schreibt so ein Nutzer. „Es muss nicht nur der heutigen Generation, sondern auch zukünftigen Generationen die Möglichkeit gegeben werden, sich an solchen wichtigen Gebäuden im Originalzustand in der Zukunft erfreuen zu können. Übrigens ist ein Regenschirm eine sehr wertvolle Erfindung.“

Und ein weiterer meint: „Denkmalschutz ist richtig und wichtig. Allerdings ist es gerade, wie in Osterode, für private Eigentümer nicht mehr zu leisten, den Anforderungen nachzukommen. Es muss eine Veränderung geben und eine Erleichterung, damit die Denkmäler erhalten werden.“ Im vorliegenden Fall, so findet der Nutzer, gehe es um soziale Zwecke bzw. die Nutzung aus sozialen Gründen. „Statt hohen Verwaltungsaufwand zu betreiben, wäre es sinnvoller, eine gute Lösung inklusive der Finanzierung zu erarbeiten, damit die soziale Arbeit weiter laufen kann.“

