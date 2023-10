Zorge: Diebe stehlen über 2 Tonnen Zinn und Nickel

Zorge Aus einem Rohstofflager in Zorge im Südharz haben Unbekannte mehr als zwei Tonnen an Metall gestohlen. Die Polizei Bad Lauterberg sucht Zeugen.

Aus einer Lagerhalle auf einem Firmengelände an der Walkenrieder Straße in Zorge sind in der Nacht zum Sonntag, 15. Oktober 2023, über zwei Tonnen Zinn und Nickel gestohlen worden. Das berichtet die Polizei.

Die in Eimern und Fässern gelagerten Metalle wurden ersten Ermittlungen zufolge von den Dieben zunächst mit einem firmeneigenen Hubwagen an das rückwärtige Firmengelände transportiert, welches an ein Waldstück grenzt, dort umverpackt, auf ein Fahrzeug verladen und schließlich weggeschafft.

Polizei untersucht Tatort in Zorge bei Walkenried

Bei der Tatortaufnahme stießen Beamte an der beschriebenen Stelle auf mehrere leere Fässer und auch den besagten Hubwagen. Die Höhe des verursachten Gesamtschadens ist offen.

Die Polizei in Bad Lauterberg geht aufgrund der Spurenlage davon aus, dass sich die Täter dem hinteren Teil des Betriebsgeländes über einen von der L603 abzweigenden Waldweg annäherten und auch der Abtransport der Beute über diese Route erfolgte. Der besagte Weg verläuft demnach vom Gelände in südwestliche Richtung bis zur L603.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugbewegungen, insbesondere auch im Bereich bzw. Umfeld des beschriebenen Waldweges, nimmt die Polizei Bad Lauterberg unter der Telefonnumer 05524/963-0 entgegen.

