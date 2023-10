Bad Sachsa Es ist früh am Dienstagmorgen, als am Sachsaer Schmelzteich eine verletzte Frau gefunden wird. Die Polizei bittet einen Ersthelfer, sich zu melden.

Blaulicht Mysteriöser Fall in Bad Sachsa: Joggerin verletzt gefunden

Eine 36-jährige Frau ist am Schmelzteich in Bad Sachsa am Dienstag gegen 8 Uhr verletzt aufgefunden worden. Das berichtet die Polizei.

Ein Ersthelfer entdeckte demnach die Joggerin und wartete bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungswagenbesatzung.

Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei in Bad Lauterberg nun nach dem unbekannten Ersthelfer sowie weiteren Zeugen, die Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 zu melden.

