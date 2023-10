Pflanzaktionen: Braunlager Schüler werden zu „Waldmeistern“

Braunlage Braunlager Schüler pflanzen Bergahorn-Allee in den Landesforsten. Ende Oktober gibt es weitere Pflanzaktionen, an denen jeder sich beteiligen kann.

Lücken in der Allee des Naherholungs-Wanderwegs Wietfelder Straße im Braunlager Bodetal sollen wieder mit Schatten spendenden Bäumen geschlossen werden. Hierfür pflanzen Schüler Bergahorn-Bäume.

Passend zum Motto „Werde Waldmeister“ wollen Schülerinnen und Schüler der Stadt Braunlage 40 Bergahorn-Bäume an der Wietfelder Straße pflanzen. Damit sollen Lücken in der Chaussee wieder mit Schatten spendenden Bäumen geschlossen werden. Die Niedersächsischen Landesforsten und der gemeinnützige Verein „Braunlager Bäume“ unterstützen die Schulaktionen. Am Dienstag, 10. Oktober, startet der erste der beiden Pflanztage entlang des Braunlager Bodetals.

Im Braunlager Bodetal verläuft die Wietfelder Straße - seit vielen Generationen ein bedeutender und beliebter Naherholungs-Wanderweg. Am langfristigen Fortbestand der Allee als Ganzes mit ihrem typischen Charakter besteht laut Landesforsten ein großes öffentliches Interesse. Familien, Bürgerinnen und Bürger, Gäste sowie ältere Menschen nutzen die Allee auf vielfältige Weise. Die ebene Chaussee entlang des Bodetals führt auf drei Kilometer Länge durch das Landschaftsschutzgebiet am Stadtrand von Braunlage.

Lücken in der Allee werden geschlossen

„Die Allee ist in einigen Teilen noch gut erhalten, weist jedoch erhebliche Lücken auf. In der Vergangenheit sind abgestorbene Bergahorn-Bäume nicht ersetzt worden“, erklärt Förster Harald Laubner. Der Leiter der Försterei Braunlage engagiert sich im Verein „Braunlager Bäume“ und freut sich über die Baumspende des Forstamtes Lauterberg. Gemeinsam mit Cornelia Ehrhardt vom Verein hat er die Pflanzaktionen vorbereitet, an der drei Braunlager Schulen beteiligt sind.

Am Dienstag, 10. Oktober, werden alle Schülerinnen und Schüler der Oberschule Braunlage gemeinsam mit ihren Lehrkräften in 20 Teams pflanzen. Das Oberharz-Gymnasium folgt dann am Mittwoch, 1. November. Hier unterstützen ebenfalls Lehrkräften sowie die Abschlussklassen der drei Grundschulen der Stadt Braunlage. Die Niedersächsischen Landesforsten und der Verein „Braunlager Bäume“ freuen sich über die positive Resonanz und das Engagement der Schulen. Die Schulen haben die Projekttage unter das Motto „Umweltbewusstsein stärken“ und „Engagement fördern“ gestellt.

„Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind an beiden Schul-Pflanztagen als Gäste herzlich willkommen“, sagt Cornelia Ehrhardt und weist auf zwei öffentliche Baumpflanztermine hin, die der Verein zusätzlich anbietet. An der Promenade unterhalb des Ahornhotels werden an den letzten beiden Oktoberwochenenden rund 2.000 Bäume gepflanzt. Die Lärchen und Buchen sind vorgesehen je zur Hälfte auf dem Gelände der Klinik Dr. Barner und einer Fläche der Landesforsten. Der Verein finanziert die jungen Containerpflanzen.

Freiwillige können sich beim Cornelia Ehrhardt vom Verein „Braunlager Bäume“ anmelden unter ehrhardtcornelia@gmail.com.

