Osterode In Osterode beraten sich Polizei, Feuerwehr, THW und DRK, wie sie ihre Zusammenarbeit verbessern können. Bürger können mit Spenden unterstützen.

In Osterode wollen Polizei, Feuerwehr, DRK und THW beraten, wie sie ihre Netzwerke vertiefen können. (Symbolbild)

Polizei und Feuerwehr Erste Osteroder Blaulicht-Veranstaltung am Freitag

Am morgigen Freitag, 6. Oktober, findet die erste Osteroder Blaulichtveranstaltung in der Stadthalle statt. Es handelt sich hierbei um eine geschlossene Veranstaltung der Feuerwehren Osterode, des THW, des DRK und der Polizei Osterode. Das geben die Organisationen in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Veranstaltung hat das Ziel, die vorhandenen Netzwerke zu vertiefen, sich besser kennenzulernen und gemeinsam gemachte Erfahrungen auszutauschen. Es wird ein Eintrittsgeld kassiert und Speisen und Getränke zum Selbstkostenpreis verkauft. Ein Gewinn wird den Jugendgruppen gespendet.

Feuerwehr, THW, Polizei und Rotes Kreuz sammeln Spenden für die Jugendgruppen

Die Feuerwehren, das THW, das Deutsche Rote Kreuz arbeiten zum Teil ehrenamtlich. Viele Mitglieder opfern ihre Freizeit, um anderen Menschen zu helfen, schreiben die Organisatoren. Das Ehrenamt solle gestärkt werden und es werden daher Spenden für die Jugendgruppen der jeweiligen Institutionen gesammelt. Da die Polizei keine Jugendgruppe hat, würde sie die Spenden der Kindersportstiftung Osterode zukommen lassen.

Mit Ihrer Spende können Sie die Jugendarbeit der ehrenamtlichen Institutionen maßgeblich unterstützen. Alle Spendengelder werden zu gleichen Teilen auf die jeweiligen Jugendgruppen sowie der Kindersportstiftung aufgeteilt.

So können Sie das Blaulicht in Osterde unterstützen Bitte richten Sie Ihre Spende an: Stadt Osterode, Sparkasse Osterode, IBAN: DE 38 26351015 00000 16311, Verwendungszweck: Blaulichtveranstaltung

