Blaulicht Unfall in Herzberg: Auto berührt Kind und fährt weiter

In der Von-Einem-Straße in Herzberg ist es am Nachmittag des 29. September 2023 zu einer Unfallflucht gekommen, bei der ein Kind verletzt wurde. Das berichtet die Polizei.

Als ein 50-jähriger Autofahrer demnach gegen 16 Uhr an einer Gruppe von vier Kindern vorbeifuhr, touchierte sein Renault Twingo ein Mädchen mit dem Außenspiegel. Das Mädchen wurde leicht am rechten Unterarm verletzt.

„Der Fahrzeugführer wurde angesprochen, entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben“, so die Polizei weiter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05521/99895-0 zu melden.

