Kommunalpolitik Alternde Gesellschaft: Kann sich der Sport in Osterode anpassen?

Sport macht Spaß und ist gesund: Damit die Stadt Osterode auch weiterhin attraktiv als Ort zum Sporttreiben bleibt, arbeiten Experten mit der Stadt und den Vereinen an einem neuen Sportkonzept. (Symbolbild)

Osterode Vereinsmitglieder werden immer älter, die Jüngeren haben andere Bedürfnisse an den Breitensport: So will die Stadt Osterode auf den Wandel reagieren.