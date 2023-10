Triathlon-Team des MTV Förste ist zum Saisonende erfolgreich

Förste Die Triathleten des MTV Förste nehmen an Wettkämpfen in Göttingen und Erkner teil. Mit den Ergebnissen sind die Sportler zufrieden.

Im August und September hat das Triathlon-Team des MTV Förste die Saison mit Starts in Göttingen und Erkner ausklingen lassen. Wie bei den bis dahin erfolgten Teilnahmen an den Wettkämpfen in Hameln, Ferropolis und Roth wurden erneut sehr gute Ergebnisse erzielt.

In Göttingen stand ein Wettkampf über Sprintdistanzen auf dem Programm. Aufgrund der Sanierung des Freibads wurde zum Schwimmen in das Badeparadies Eiswiese ausgewichen. Dadurch musste die Streckenlänge der Auftaktdisziplin auf 300 Meter für das Hauptfeld und 150 Meter für die Jugend verkürzt werden. Es folgten 20 beziehungsweise 10 Kilometer auf dem Fahrrad und 5 oder 2,5 Kilometer Laufen. Insgesamt gingen in Göttingen fast 800 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Norddeutschland an den Start. Die sechs Starterinnen und Starter des MTV Förste zeigten ansprechende Leistungen.

Ann-Christin Lindert schrammt am Podest vorbei

Ann-Christin Lindert schrammte beim Wettkampf für die Jugend nach 43:02 Minuten auf Rang vier nur um 20 Sekunden an einem Podestplatz vorbei. Da auf der kürzeren Strecke auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Erwachsenenbereich melden und starten dürfen, dies bei der Auswertung in Göttingen aber nie berücksichtigt wird, sorgten leider nicht nur Jugendliche dafür, dass sie nicht auf das Podest steigen durfte.

Ann-Christin Lindert vom MTV Förste beim Triathlon in Göttingen. Foto: MTV Förste / Verein

Franziska Lindert beendete ihren Wettkampf über die längere Strecke nach 1:16 Stunden als Siegerin bei den Juniorinnen. Kathrin Lindert erreichte das Ziel nach 1:19 Stunden auf dem achten Platz in der Altersklasse W50. Sabine Beckert konnte sich mit der Zeit von 1:32 Stunden in der W55 ebenfalls über den achten Platz und darüber freuen, einige der mehr als 160 Konkurrentinnen in Schach gehalten zu haben.

Im Feld der mehr als 300 Herren erreichte Jörg Lindert auf Gesamtrang 17 das Ziel. Die Zeit von 1:02 Stunden reichte mit knappen fünf Sekunden Vorsprung in der Altersklasse M50 zum Sieg. Karsten Brakebusch, der jedes Jahr nur in Göttingen einen Triathlon in Angriff nimmt, lief nach 1:17 Stunden über die Ziellinie im Jahnstadion und landete auf Platz 13 der M55.

Lange Strecken vor den Toren Berlins

In Erkner, am östlichen Stadtrand von Berlin, starteten Kathrin, Franziska und Jörg Lindert beim Ironman 5150 und 70.3. Für Franziska Lindert standen 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer - also insgesamt 51,50 Kilometer auf dem Programm. Kathrin und Jörg Lindert absolvierten 1,9 Kilometer im Wasser, 90 Kilometer auf dem Rad und 21 Laufkilometer - gleichbedeutend mit 70,3 Meilen.

An beiden Wettkampftagen hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit hochsommerlichen Temperaturen zu kämpfen. Franziska Lindert nahm gemeinsam mit knapp 600 anderen Aktiven das Rennen am Samstag in Angriff. Der Auftakt im Dämeritzsee hatte zwei Überraschungen zu bieten. Zum Einen erfolgte nach der Wende der Rückweg zum Schwimmziel genau entgegen der Morgensonne, was zu großen Orientierungsproblemen führte, und zum Anderen unterlief der Organisation ein Fehler bei der Markierung der Strecke. Am Ende standen dadurch fast 1,8 Kilometer im Wasser zu Buche.

Franziska Lindert blieb jedoch nahezu unbeeindruckt, fuhr anschließend mit einem Durchschnittstempo von 31 Kilometern pro Stunde Rad und absolvierte eine solide erste Laufrunde. Leider forderte dann die Hitze ihren Tribut. Die zweite Runde war deutlich langsamer. Nach 3:02 Stunden erreichte sie das Ziel auf Platz zwei bei den Juniorinnen. Der Rückstand auf die Siegerin war allerdings so groß, dass auch eine normale zweite Runde und die angepeilte Zielzeit unter drei Stunden nicht für den Sieg in der Altersklasse gereicht hätte. Es gab also keinen Grund, sich zu ärgern, sondern nur Anlass sich über einen schönen Saisonabschluss zu freuen.

Rolling-Start erleichtert das Schwimmen

Am Sonntag kämpften die 1.350 Starterinnen und Starter nach der ersten Hälfte der Schwimmstrecke zunächst ebenfalls mit den Sichtbehinderungen durch die Sonne. Da ein sogenannter Rolling-Start stattfand, nach jeweils fünf Sekunden gingen jeweils fünf Aktive ins Wasser, kam es aber zumindest nicht zu Behinderungen und Gefährdungen innerhalb des Starterfelds, die ein Massenstart mit sich bringt. Kathrin und Jörg Lindert wechselten nach 51 und 31 Minuten auf das Rad.

Jörg Lindert vom MTV Förste erreicht beim 70.3-Ironman in Erkner nach 4:43 Stunden das Ziel. Foto: MTV Förste / Verein

Kathrin Lindert ließ sich ein wenig von der Streckenführung beeindrucken. Eine Gemeinde hatte versucht, gegen die Durchführung der Veranstaltung zu klagen. Im Vorfeld hatte es deshalb Änderungen in der Streckenführung gegeben, die zu Begegnungsverkehr auf schmalen Abschnitten führten. Aufgrund der Ereignisse beim Ironman in Hamburg unverständlich und aufgrund des großen Teilnehmerfelds auch nicht ohne Risiko. Der MTV-Triathletin gelang es trotzdem, die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 30 km/h zu halten.

Lindert schafft auf dem Rad einen Schnitt von 37 Kilometern pro Stunde

Jörg Lindert lag nach dem Schwimmen weit vorn im Feld und konnte dadurch bedingt, zumindest in der ersten Runde, bei wenig Verkehr auf der Radstrecke nahezu ohne Einschränkung agieren. Der Radschnitt lag bei guten 37 km/h. Auf den abschließenden vier Laufrunden durch Erkner zeigten die Anwohner, dass sie voll zu der Veranstaltung stehen. Wasser aus dem See wurde den Läuferinnen und Läufern mit Rasensprengern und Gartenschläuchen zur Abkühlung angeboten und es wurde viel Beifall gespendet.

An den Verpflegungspunkten wurden durch die Organisation zusätzlich Eiswürfel ausgegeben. Kathrin Lindert lief ein konstantes Tempo und nach 6:36 Stunden auf Platz 19 in der Altersklasse W50 im Sportpark von Erkner durch den Zielbogen. Jörg Lindert schaffte es im Laufe des Halbmarathons noch, einige Konkurrenten zu überholen. Die Uhr blieb bei 4:43 Stunden stehen. In der mit 140 Teilnehmern sehr stark besetzen M50 reichte diese Zeit für einen guten zehnten Platz.

