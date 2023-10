Unfall bei Seesen: Drei Schwerverletzte und hoher Sachschaden

Bei einem Unfall auf der B82 nahe Seesen werden drei Personen schwer verletzt. Sie müssen in Kliniken eingeliefert werden (Symbolbild).

Bei einem Unfall auf der B82 bei Seesen haben drei Personen schwere Verletzungen erlitten. Der entstandene Sachschaden ist zudem erheblich. Das berichtet das Polizeikommissariat Seesen.

Am Samstag, 30. September, ist ein 21-jähriger Autofahrer aus Hannover auf der B82, aus Richtung Hahausen kommend, in Richtung Rhüden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache gerät er im Bereich Ödishausen mit seinem Pkw in den Gegenverkehr.

Zu diesem Zeitpunkt befindet sich eine 26-Jährige aus Zwickau mit ihrem 30-jährigen Beifahrer auf der Gegenspur, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kommt.

Durch die Kollision werden alle drei beteiligten Personen schwer verletzt und müssen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

