Leerstehende Lagerhalle in Clausthal-Zellerfeld brennt

Clausthal-Zellerfeld Zwei zeitgleiche Alarmierungen der Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld. Brand in Lagerhalle und Fehlalarm in der Stadthalle. Das ist passiert.

Unter Atemschutz erfolgen die Löscharbeiten an der leerstehenden Lagerhalle in Clausthal-Zellerfeld. Der Brand kann schnell gelöscht werden.

Am Samstag, 30. September, gegen 21.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Andreasberger Straße in Clausthal-Zellerfeld alarmiert. Wie die Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld berichtet, hieß es in der Alarmierung „Gebäudefeuer – brennt Pferdestall“.

„Die Feuerwehren Clausthal-Zellerfeld und Altenau wurden nicht nur per stillem Alarm (Funkmeldeempfänger), sondern auch laut über Sirene in den frühen Nachtstunden des 30. September alarmiert. Der Meldung nach sollte in einem in der Andreasberger Straße liegenden Pferdestall ein Feuer ausgebrochen sein“, heißt es im Bericht auf der Internetseite der Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld. „Mit Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich diese Annahme glücklicherweise nicht bestätigt. Dort war es aus derzeit noch nicht abschließend geklärter Ursache zu einem Brand einer leerstehenden Lagerhalle gekommen“, so die Feuerwehr weiter.

Gebrannt habe es „giebelseitig am Gebäude eines ehemaligen ,Deko-Hauses‘. Um sich einen Zugang zur Einsatzstelle zu verschaffen, musste mit Gewalt das verschlossene Tor zum Grundstück geöffnet werden, bevor das erste Tanklöschfahrzeug direkt an das Objekt gelangen konnte. Unter Atemschutz sei der Löschangriff sowohl von innen als auch von außen erfolgt. „Alles in allem brauchte es rund zwei Stunden, bevor das letzte Fahrzeug die Einsatzstelle wieder verlassen konnte“, so die Feuerwehr.

Alarm in der Clausthal-Zellerfelder Stadthalle

„Fast zeitgleich mit der Alarmierung zum Gebäudefeuer in der Andreasberger Straße schlug die Brandmeldeanlage in der Stadthalle Clausthal-Zellerfeld Alarm. Während einer dortigen Veranstaltung ist Dampf aus einer Nebelmaschine in den Dachboden gelangt und hatte die dort befindlichen Brandmelder ausgelöst. Da bei dieser Veranstaltung Feuerwehrkräfte anwesend waren, konnten diese sofort einschreiten. Nachdem der blinde Alarm bestätigt werden konnte, war lediglich die Brandmeldeanlage wieder in den Betriebszustand zurückzusetzen“, so die Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld in einem weiteren Bericht auf ihrer Homepage.

Laut Angaben der Polizeiinspektion Goslar konnte das Feuer an der leerstehenden Lagerhalle durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Die Höhe des Schadens werde nach ersten Ermittlungen auf 5.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Andreasberger Straße für den Verkehr kurzzeitig gesperrt werden.

Zur Ermittlung der genauen Brandursache hat der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Goslar die Arbeit aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich unter der 05321/3390 zu melden.

pol/fw/kic

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de