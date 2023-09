Ehrenamtspreis in Bad Lauterberg: Jetzt Vorschläge machen

Die Stadt Bad Lauterberg im Harz will den Ehrenamtspreis für das Jahr 2022 vergeben. Bürgerinnen und Bürger können bis Freitag, 13. Oktober, Vorschläge machen, wem dieser Preis gebührt - unabhängig von Zugehörigkeiten zu Vereinen und Verbänden. Es gilt nur eine Frage zu beantworten: Wer hat Sie persönlich im Jahr 2022 mit ehrenamtlichem Engagement zum Wohl der Allgemeinheit besonders beeindruckt und es aus diesem Grund verdient, mit der Auszeichnung besonders geehrt zu werden?

Wer einen Vorschlag hat, kann diesen über einen Meldebogen auf der Internetseite der Stadt Bad Lauterberg der Stadtverwaltung melden. „Die Vorschläge der Vorjahre waren breit gefächert und zogen sich quer durch unsere Vereinslandschaft“, erinnert sich Ina Spillner von der Stadtverwaltung Bad Lauterberg.

Preisverleihung in Bad Lauterberg im November

Die Verleihung des Ehrenamtspreises soll am 12. November im Rahmen einer Veranstaltung zur Würdigung des freiwilligen Engagements für Bad Lauterberg stattfinden. Mitglieder des Rates übernehmen dabei die Bewirtung der Gäste. Die örtlichen Vereine und Verbände wurden bereits aufgerufen, ihre Teilnehmer für die Veranstaltung anzumelden.

Die Entscheidung, wer ausgezeichnet wird, trifft eine Jury. Die Jury besteht seit acht Jahren aus dem Bürgermeister, dem Ratsvorsitzenden, einem Vertreter der Kirchen, dem Sprecher des Stadtsportbundes, einem Vertreter des Vereins für Handel und Gewerbe, einem Vertreter des Kulturkreises sowie der Gleichstellungsbeauftragten. „Zu Beginn der Veranstaltungsreihe, die auf einen Vorschlag des damaligen stellvertretenden Bürgermeisters Erik Cziesla zurückgeht, wurde vom Organisationsteam um den Bürgermeister - damals noch Dr. Thomas Gans (SPD) - darauf geachtet, bei der Besetzung der Jury einen größtmöglichen gesellschaftlichen Querschnitt abzudecken“, erklärt Spillner die Zusammensetzung.

Bad Lauterberg plant die Verleihung eines Ehrenamtspreises bereits zum achten Mal. Zum ersten Mal hat die Stadt im Jahr 2015 die Auszeichnung verliehen. Jedes Jahr gibt es genau einen Preisträger. Als erste wurde Janka Eckhardt ausgezeichnet für die Organisation der Flüchtlingshilfe in Bad Lauterberg im Harz.

Die Preisträger des Bad Lauterberger Ehrenamtspreises im Laufe der Jahre

2021 Dr. Nicole Fröhlich – für besonderen Einsatz in der Pandemiezeit innerhalb des Harzklubs

2020 Christa Koch – Nähen von Stoffmasken für die Freiwilligen Feuerwehren, Kindertagesstätten und Grundschulen zu Beginn der Corona-Pandemie

2019 Heinz Trüter – Organisation Sternwanderung des Harzklub-Dachverbandes in Bad Lauterberg und Initiative zur Spendenaktion „Sanierung des Bismarckturms“

2018 Karsten Spielvogel – soziales Engagement in verschiedenen ehrenamtlichen Bereichen der Stadt

2017 Manuela Koch (jetzt verh. Lunk) – Facebookgruppe „Lauterberger Helfen sich“

2016 Christiane Morich – ehrenamtliche Unterstützung der Arbeit in der AWO-Kindertagesstätte

2015 Janka Eckhardt – Organisation der Flüchtlingshilfein Bad Lauterberg im Harz

Darauf kommt es an

Die Auszeichnung hat einen Wert von 500 Euro. Der Betrag werde allerdings nicht in bar ausgezahlt. Stattdessen gibt es einen Gutschein oder Ähnliches, der möglichst den Vorlieben des Preisträgers entspricht. „So soll verhindert werden, dass der Preis wieder dem jeweiligen Verein oder Verband zugeleitet wird“, erklärt Spillner.

Festgelegte Kriterien, nach denen die Jury die Vorschläge beurteilt, gibt es nicht. Stattdessen komme es darauf an, wie der jeweilige Vorschlag begründet wird. Einen Tipp hat Jurymitglied und Bürgermeister Rolf Lange (CDU) für die Formulierung der Begründung: „Bei diesem Preis geht es nicht darum, ob jemand sich über viele Jahre hinweg ehrenamtlich engagiert, sondern um einen besonderen Einsatz in dem speziellen Jahr.“

Nachwuchs gesucht

Lange weiß, dass es gar nicht so leicht ist, einzelne Projekte zu finden und hervorzuheben - insbesondere aufgrund der Bedeutung des ehrenamtlichen Einsatzes in einer Stadt wie Bad Lauterberg. „Ohne Ehrenamt geht es nicht“, sagt der Verwaltungschef und erinnert an die ständige Bereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren und den Einsatz des örtlichen Kneipp-Vereins und Harzklubs bei der Pflege der Wanderwege.

Aufgrund der Überalterung in den Organisationen sei die Pflege der Wanderwegeallerdings immer schwieriger zu gewährleisten. Doch dem Bauhof fehlten die Kapazitäten, um zu übernehmen. „Wir sind da noch auf der Suche nach einer Lösung“, so Lange, der sich vor seiner Amtszeit als Bürgermeister als Ratsmitglied und in den Vereinsvorständen der HSG oha und des Vereins für Handel und Gewerbe jahrelang engagiert hat. Woher er die Energie dafür nahm? „Ehrenamt macht man freiwillig. Da hat man dann Lust zu.“

Trotzdem fällt dem Verwaltungschef auf: „Die Leute wollen kaum noch Verantwortung übernehmen.“ Um ehrenamtliches Engagement zu fördern, unterstützt die Stadt Bad Lauterberg es deswegen beispielsweise mit dem jährlichen Ehrenamtspreis. Außerdem unterstütze man HarzEnergie dabei, das Geld aus deren Ehrenamtsfonds zu verteilen. Und in Zukunft wolle die Stadt auch wieder einen Härtefallfonds für in Not geratene Vereine vorhalten. Die SPD-Fraktion im Stadtrat hat bei der Debatte um den Haushalt 2023 bereits kritisiert, dass dieser in diesem Jahr fehlt.

