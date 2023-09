Blaulicht Harz Hundebiss in Bad Lauterberg: Spaziergängerin verletzt

Eine Frau ist bei einem Spaziergang auf dem Hausberg in Bad Lauterberger von einem unbekannten, kleinen Hund in den Unterschenkel gebissen worden und musste sich daraufhin in ärztliche Behandlung begeben. Das berichtet die Polizei, wo die Frau Anzeige erstattete.

Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 3. September 2023, gegen 15 Uhr. Laut ersten Erkenntnissen war die 64-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann auf dem Rundwanderweg unterwegs, als den beiden Spaziergängern eine Frau mit fünf jungen, nicht angeleinten Hunden entgegenkam. Als das Pärchen die Hunde passiert hatte, waren zwei der Tiere den Eheleuten hinterhergegangen. Einer der beiden Hunde schnappte laut Polizei nach dem Unterschenkel der Frau und biss zu. Sie wurde hierbei leicht verletzt.

Polizei sucht Hundehalterin nach Hundebiss auf dem Hausberg in Bad Lauterberg

Bei den Hunden soll es sich vermutlich um Mischlinge oder Yorkshire Terrier mit unterschiedlichen Fellfarben gehandelt haben. Die Hundehalterin wird als ca. 40 Jahre alt beschrieben, mit dunklen, schulter- oder kinnlangen Haaren, bekleidet mit einer rosafarbenen Bluse und einer weißen Hose.

Zeugen, die Angaben zu der Hundehalterin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 zu melden.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

pol/mh

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de