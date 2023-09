Unfall in Bilshausen: Auto fährt Kind an - und einfach weiter

Bilshausen Ein 8-Jähriger ist in Bilshausen beim Überqueren der Straße durch ein überholendes Auto touchiert worden. Die Polizei sucht den Fahrer sowie Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Bilshausen im Landkreis Göttingen ist ein Kind, das die Fahrbahn überquerte, leicht von einem Auto touchiert und am Arm verletzt worden. Das meldet die Polizei.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 8-Jähriger die Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 58 gegen 7.35 Uhr überqueren und in Richtung Bergstraße weitergehen. Eine Autofahrerin ermöglichte dem Jungen das Passieren der Fahrbahn. Ein schwarzes Auto überholte laut Polizei die wartende Fahrerin und touchierte dann den Jungen mit dem Außenspiegel am Arm. Er verletzte sich hierdurch leicht.

Landkreis Göttingen: 8-jähriger Junge beim Überqueren der Fahrbahn von überholendem Auto touchiert

Danach setzte der männliche Autofahrer, der auf etwa 30-40 Jahre alt geschätzt wird, seine Fahrt in Richtung Wulften fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen oder sich nach dem Zustand des Kindes zu erkundigen, so die Polizei weiter.

Die Polizei in Duderstadt sucht nun insbesondere die Autofahrerin, die dem 8-Jährigen die Überquerung der Fahrbahn ermöglicht hat, oder den flüchtigen Fahrer des schwarzen Pkw. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden ebenfalls gebeten, sich unter Telefon 05527/84610 zu melden.

