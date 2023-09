Diakonische Werke Harzer Land: Projekte gegen Kinderarmut

Ein Schüler schreibt im Unterricht. In der aktuellen Ausgabe des Deutschen Schulbarometers der Robert-Bosch-Stiftung berichten Lehrkräfte unter anderem von einem sichtbaren Anstieg der Kinderarmut. Um dieser entgegenzuwirken hat das Diakonische Werk Harzer Land zwei Projekte geschaffen: „Luca lernt mit“ und „Karla kickt mit“. Bei „Luca“ geht es um Gutscheine für Schulmaterial, bei „Karla“ um Sportbekleidung, -geräte und -zubehör.

Das Diakonische Werk Harzer Land möchte etwas gegen Kinderarmut tun. Dazu hat es zwei Projekte geschaffen: „Luca lernt mit“ und „Karla kickt mit“. Ziel ist, Kinderarmut auszugleichen und den Kindern in der Schule wie auch bei Freizeitaktivitäten unter die Arme zu greifen. Bei „Luca“ geht es um Gutscheine für Schulmaterial, bei „Karla“ um Sportbekleidung, -geräte und -zubehör.

Beide Projekte wurden in diesem Jahr gut angenommen und haben viel erreicht, berichten Susanne Mende und Anja Kanzinger. Bei „Karla kickt mit“ konnten Gutscheine im Wert von 75 Euro in fünf teilnehmenden Sportgeschäften in Osterode, Bad Lauterberg, Goslar, Duderstadt und Seesen eingelöst werden.

Bei „Luca lernt mit“ wurden alle Gutscheine – es sind mehr als 400 – an Kinder beziehungsweise Familien ausgegeben, die damit bei insgesamt 13 teilnehmenden Geschäften zwischen St. Andreasberg, Duderstadt und Northeim für jeweils 25 Euro Hefte, Stifte, Schulbücher oder was auch immer kaufen konnten.

Fortsetzung folgt

„Die Zusammenarbeit mit Schulen und Schulsozialarbeit sowie Kindertagesstätten hat gut funktioniert“, ziehen Susanne Mende und Anja Kanzinger Bilanz. Viele Menschen zeigten ihre Dankbarkeit und machten deutlich, dass sie auf diese Gutscheine angewiesen sind, um ihren Kindern die Teilhabe zu ermöglichen. Zudem ist es für viele die erste Berührung mit der Diakonie.

Finanziert werden beide Projekte durch den Diakoniefonds des Kirchenkreises sowie Zuschüsse der Landeskirche und auch Spenden. Die sind auch weiterhin nötig, denn der Bedarf – oder anders ausgedrückt: die Kinderarmut – wächst. Deswegen soll es „Karla“ und „Luca“ auch im kommenden Jahr wieder geben.

