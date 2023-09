Lauterberger Feuerwehren üben den Einsatz beim Waldbrand

Am Eulenberg bei Osterhagen brennt der Wald, Teile des Ortes und das dortige Altenheim sind in Gefahr - das war das Ausgangsszenario eines Ausbildungstages aller Bad Lauterberger Feuerwehren.

Die vier Orts-Feuerwehren der Stadt Bad Lauterberg samt Führungs- und Drohnen-Staffel sowie der der Einsatzleitwagen 2 (ELW2) mit der Fernmelde-Informations und Kommunikation (Fmiuk) Nord des Landkreises Göttingen trafen sich am Samstag in Bad Lauterberg zu einem Ausbildungstag zum Thema Bekämpfung von Waldbränden. Darüber informiert jetzt die Feuerwehr Bad Lauterberg in einer Mitteilung. Demnach bestand der Vormittag aus einem theoretischen Teil im Feuerwehrgerätehaus Bad Lauterberg, den Janik Dannhauer und Florian Pätzmann leiteten.

Für den Nachmittag hatten Daniel Schafberg und Uwe Michalis eine praktische Einsatz-Übung am Eulenstein Osterhagen ausgearbeitet, um die vormittags gelernten Inhalte in der Praxis zu vertiefen. Die Ausbildung wurde auf Grund zweier realen Einsätze am frühen Vormittag für Teile der Mannschaft unterbrochen. Angefordert wurden die Drohnengruppe und das ELW2 zu einer Personensuche nach Hattorf und die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Lauterberg am späten Vormittag zu einer Personenbefreiung aus einem Aufzug.

Szenario Waldbrand am Eulenstein: 200 Osterhagener und Altenheimbewohner müssen evakuiert werden

Für die Übung wurde ein Waldbrand am Eulenstein angenommen. Das Feuer breitete sich in diesem Szenario aufgrund von Trockenheit und starkem Wind rasant aus und bedrohte Teile von Osterhagen mit dem dortigen Altenheim, 200 Personen mussten darin ihre Häuser simuliert verlassen.

Impressionen des Ausbilungstages. Foto: Feuerwehren Stadt Bad Lauterberg / FFW

Insgesamt nahmen über 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Barbis, Bartolfelde, Lauterberg und Osterhagen an dem Übungstag teil. Stadtbrandmeister Bernd Wiedemann und dessen Stellvertreter Kai Giza zeigten sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des gemeinsamen Ausbildungstages.

Auch das technische Know-How muss im Ernstfall stimmen. Foto: Feuerwehren Stadt Bad Lauterberg / FFW

„Ein besonderer Dank geht an die Kirchberg-Klinik für die Mittagsverpflegung, Getränke Höche für die Getränke und die Firma Deppe für die zur Verfügungstellung eines geländegängigen Gators - und natürlich an die Familien, die auf ihre Partner an diesem Samstag bis zum späten Nachmittag verzichten mussten“, heißt es vonseiten der Feuerwehr abschließend.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Lesen Sie mehr Geschichten aus Bad Lauterberg und dem Südharz:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Gemeinsam wurde der Einsatz bei einem Waldbrand geübt. Foto: Feuerwehren Stadt Bad Lauterberg / FFW

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de