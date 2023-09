Lesung: Harz-Krimi spielt am Horchturm Stöberhai bei Wieda

Von diesem Horchturm auf dem Berg Stöberhai im Harz hörten Soldaten der Bundeswehr den Funkverkehr in der DDR ab. So erfuhren sie frühzeitig von dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in der Tschechoslowakei. Der Horchturm wurde nach der Wende am 25. September 2005 gesprengt.

Der 25. September ist ein besonderer Tag für den Ort Wieda. Vor nunmehr 18 Jahren wurde der Abhörturm auf dem Stöberhai gesprengt. Diesen Jahrestag nimmt der Autor Volker Wille zum Anlass, um eine Lesung aus seinem Krimi „Höllenstrahlen“, für die Menschen, die sich für die Geschichte des Stöberhai interessieren, zu veranstalten. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr am Denkmal auf dem Stöberhai.

Kalter Krieg im Südharz: Die Bedeutung des Abhörturms in Wieda im Krimi

Zur Handlung erklärt der Autor: „Versetzen Sie sich in das Jahr 1980, als der Kalte Krieg noch warm war. Ein Manöver im Herbst versetzt die Menschen in der DDR in Angst und Unruhe. Eine Hubschraubereinheit in Cochstedt erregt mit geheimnisvollen Aktivitäten das Interesse der Geheimdienste in Ost und West. Zwei Soldaten der amerikanischen Militärverbindungsmission kommen durch eine mysteriöse Explosion ums Leben. Ein Bauer auf einem Acker stirbt bei der Bergung eines rätselhaften Gegenstands. Sie erfahren, wie währenddessen im Turm auf dem Stöberhai die Fernmelde-Elektronische Aufklärung die Ereignisse zu enträtseln versucht.“

Die Lesung findet bei gutem Wetter statt. Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden, eine Sitzgelegenheit ist mitzubringen. Ganz wichtig: Interessierte können nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf den Berg kommen.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de