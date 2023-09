Harzklub lädt zum Tag der Deutschen Einheit auf den Brocken

Brocken Im Blickpunkt steht am 3. Oktober auf dem Brocken „20 Jahre Harzer-Hexen-Stieg – eine Erfolgsgeschichte“. Harzklub bietet mehrere Wanderungen an.

„40 Jahre trennte eine unüberwindbare Grenze die Menschen in Ost und West. Ein ausgeklügeltes System aus Grenztürmen, Mauern, Mienen, Stacheldraht sowie weitläufigen Sperrzonen sorgten dafür, dass Grenzübertritte unmöglich wurden“, schreibt der Harzklub in einer Pressemitteilung. Um an die Teilung zu erinnern und die Deutsche Einheit zu feiern, treffen sich seit 1990 Mitglieder des Harzklubs sowie zahlreiche Gäste alljährlich am 3. Oktober auf dem Brocken. Verschiedene Wanderungen, die auf den Gipfel führen, starten ab 7.30 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr.

Vor 20 Jahren wurde am 3. Oktober auf dem Brocken der Harzer-Hexen-Stieg feierlich eröffnet. „Wir blicken auf ein großartiges Jubiläum. Und das erfüllt uns mit Stolz“, heißt es seitens des Harzklubs weiter.

Wanderweg Harzer-Hexen-Stieg

Der Hexen-Stieg war das erste große gemeinsame Projekt des Harzklubs mit dem Harzer Tourismusverband (HTV; damals noch Harzer Verkehrsverband). Etwa zeitgleich entstand bei beiden Partnern die Idee, einen länderübergreifenden Weitwanderweg auszuweisen. Das erklärte Ziel: Für die Vielfalt, die Besonderheiten und die landschaftliche Schönheit des Harzes deutschlandweit zu werben. Der Initiator Dr. Hans Bauer, Hauptkartenwart des Harzklubs, erstellte den Entwurf. Gemeinsam wurde der Wegeverlauf erkundet - begleitet von den Zweigvereinen Lerbach, Buntenbock, Clausthal-Zellerfeld, Altenau, Elend, Königshütte, Elbingerode, Rübeland, Hasselfelde, Trautenstein, Bodetal und Thale sowie von den beiden Nationalparken Harz und Hochharz mit dem zentralen Stück des Weges.

Im Jahr 2004 kamen mit der Brockenumgehung die Zweigvereine St. Andreasberg und Braunlage hinzu. Es entstand eine wichtige Kooperationsvereinbarung, die noch heute gilt: Der HTV ist für die Vermarktung des Wanderweges zuständig, der Harzklub für die Wanderinfrastruktur - die Ausschilderung des Weges in seinem Betreuungsgebiet und die Kartierung.

Das Denkmal an der ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen Stapelburg und Eckertal. Foto: Annett Drache / Harzklub

Binnen kurzer Zeit entwickelte sich der Harzer-Hexen-Stieg zum bekanntesten Wanderweg des Harzes. Bereits 2008 wurde er vom Deutschen Wanderverband als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet und vom Wandermagazin zum schönsten Wanderweg Deutschlands gekürt. Heute gehört er zu den Top-Trails of Germany. Umgeben vom Hexenmythos des Harzes, überquert der Wanderer auf diesem Weg die ehemalige innerdeutsche Grenze und erobert den wohl symbolträchtigsten Berg der Deutschen, den Brocken.

Im Rahmen der traditionellen Harzklub-Veranstaltung auf dem Brocken sollen in diesem Jahr daher „20 Jahre Harzer-Hexen-Stieg“ gewürdigt und der 33. Jahrestag der Deutschen Einheit gefeiert werden.

Festrednerin ist die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes Carola Schmidt. Der offizielle Teil beginnt mit einer Gedenkfeier am Wolkenhäuschen um 11 Uhr. Es spricht Harzklub-Präsident Prof. Dr. Oliver Junk. Im Anschluss treffen sich alle Harzklubmitglieder, Freunde und Gäste zur Festveranstaltung beim Brockenwirt im Goethesaal. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Waldarbeiter-Instrumental-Musikverein St. Andreasberg. Alle Wanderfreundinnen und Wanderfreunde sind eingeladen, mit dem Harzklub auf den Brocken zu wandern und dort zu feiern.

Welche geführten Wanderungen auf den Brocken gibt es am 3. Oktober?

Vom Harzklub-Zweigverein Wernigerode: Treffpunkt um 8 Uhr in Wernigerode, Parkplatz Feldstraße, sowie um 8.30 Uhr in Schierke, letzter Parkplatz an der Brockenstraße. Dann geht es von Schierke übers Eckerloch zum Brocken, zurück über Alte Bobbahn, ca. 14 km. Rückkehr gegen 15 Uhr. Anmeldung und Führung: Heidi Cabak, Telefon 0163-5150935

Vom Harzklub-Zweigverein Wildemann: Treffpunkt 7.30 Uhr in Wildemann, Kiosk am Eck, sowie um 8.30 Uhr in Torfhaus, Parkplatz. Die Wanderung führt von Torfhaus auf dem Goetheweg zum Brocken und zurück, ca. 16 km. Rückkehr gegen 17 Uhr. Anmeldung und Führung: Martina Michel, Telefon 0160/631 631 8

Vom Harzklub: Treffpunkt 8.30 Uhr am Parkplatz Oderbrück. Der Weg führt dann von Oderbrück - Grenzstein - Dreieckiger Pfahl - Brocken und zurück, ca. 15 km. Rückkehr gegen 17 Uhr. Anmeldung und Führung: Otto Unruh, Telefon 0171/9383162.

Vom Harzklub-Zweigverein Hahnenklee-Bockswiese: Treffpunkt 8 Uhr Hahnenklee, Wandertreff Kurhaus und um 8.30 Uhr Parkplatz Oderbrück. Auch von hier geht es auf dem Goetheweg zum Brocken und zurück, ca. 15 km. Rückkehr ca. 17 Uhr. Anmeldung bis zum 30. September und Führung: Uwe Janssen, Telefon 0151/54822636.

