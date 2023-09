Regionsmeisterschaft der Senioren findet in Hörden statt

Hörden Der Tischtennis-Regionsverband Südniedersachsen lädt am 30. September zu den Senioren-Regionsmeisterschaften nach Hörden ein.

Am Samstag, 30. September, richtet der Tischtennis-Regionsverband Südniedersachsen wieder seine jährlichen Regionsmeisterschaften für die männlichen und weiblichen Senioren aus. Gespielt wird dieses Mal in der Mehrzweckhalle in Hörden, durchführender Verein ist der SV RW Hörden.





Der Online-Meldeschluss ist am 22. September um 18 Uhr. Die Meldungen können online über mytischtennis.de oder per E-Mail an turniermeldung@ttrv-suedniedersachsen.de eingereicht werden. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor Beginn der jeweiligen Konkurrenz möglich.





Der Zeitplan am Turniertag ist wie folgt: Die Hallenöffnung erfolgt um 13 Uhr, um 13.30 Uhr ist der Anreiseschluss und die Nachmeldung schließt. Um 14 Uhr folgt die Begrüßung und anschließend der Turnierbeginn. Gespielt wird in Vierer-Gruppen im Modus Jeder-gegen-Jeden. Jeweils die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die Hauptrunde. Diese wird dann im Einfach-K.o.-System gespielt. Bei bis zu fünf Teilnehmer in einer Altersklasse wird der Sieger in einer Gruppe ausgespielt

Diese Altersklassen werden angeboten

• Senioren m/w 40 (Jahrgänge 1984 und älter)

• Senioren m/w 50 (Jahrgänge 1974 und älter)

• Senioren m/w 60 (Jahrgänge 1964 und älter)

• Senioren m/w 65 (Jahrgänge 1959 und älter)

• Senioren m/w 70 (Jahrgänge 1954 und älter)

• Senioren m/w 75 (Jahrgänge 1949 und älter)





Bei den folgenden Bezirksmeisterschaften besteht freie Meldung, eine Qualifikation über die Regionsmeisterschaft erfolgt nicht. Zusätzlich zur Einzelkonkurrenz wird in Hörden auch eine Doppelkonkurrenz angeboten. Diese wird nach den Gruppenspielen ausgetragen. Für das leibliche Wohl in der Halle sorgt in bewährter Form das Team des SV Rot-Weiß Hörden.

