Seit 1997 im Südharz: Den Weg des Fußes und der Hand erlernen

Konzentriert geht der Blick der Anwesenden im Raum zu Peter Dugas. Erst erklärt er, dann folgende ein paar schnelle Tritte in Richtung seines Trainingspartners. „Das macht ihr jetzt acht Mal“ - und schon geht es los. Exakt dieses Bild gibt es zweimal pro Woche in der unteren Sporthalle der Oberschule Bad Sachsa. Die Mitglieder des Taekwondo-Club Harz trainieren hier. Und das mittlerweile im 25. Jahr.

Dass können Interessierte beim Taekwondo-Club in Bad Sachsa erlernen

„Mitmachen kann hier eigentlich jeder“, erklärt Peter Dugas. Ob jung oder alt, ob erfahren oder noch unerfahren in der Kampfsportart. Trainiert werden, so der Coach verschiedene Bereiche, so dass für jeden etwas dabei sei. Ob Selbstverteidigung oder Freikampf, alle Formen der Sportart werden unterrichtet bzw. ausgepübt. „Die Gesundheit und die Fitness kommen auch nicht zu kurz. Dass ist auch der Grund, warum ich bis heute mit dabei bin, was mir Spaß macht“, erklärt der Trainer, der mit eines der Gründungsmitglieder des Vereins ist. Und dass man ein gewisses Maß an Fitness benötigt bzw. beim Training erhält, zeigt sich bereits wer den Mitgliedern nur einige Minuten zuschaut.

Was ist Taekwondo?

Taekwondo lässt sich als Kampfkunst interpretieren, deern System von variationsreichen Techniken mit allen Teilen der Hände, Beine und Füße erlernt wird.

interpretieren, deern System von variationsreichen Techniken mit allen Teilen der Hände, Beine und Füße erlernt wird. Taekwondo stammt aus Korea und bedeutet wörtlich übersetzt: Weg des Fußes und der Hand.

und bedeutet wörtlich übersetzt: Weg des Fußes und der Hand. Tea kennzeichnte die Fußtechniken.

Kwon steht für Faust und kennzeichnet die Handtechniken.

Do bedeutet Weg und Kunst und kennzeichnet den körperlichen und geistigen Reifeprozess.

Die Trainingszeiten des Vereins in Bad Sachsa sind immer montags von 18 bis 20 Uhr sowie freitags von 16.30 bis 18 Uhr in der unteren Sporthalle der Oberschule Bad Sachsa.

des Vereins in Bad Sachsa sind immer montags von 18 bis 20 Uhr sowie freitags von 16.30 bis 18 Uhr in der unteren Sporthalle der Oberschule Bad Sachsa. Weitere Informationen finden Interessierte auch auf der Homepage des Vereins.

„Wer Interesse hat, kann immer gern einmal bei uns zu den Trainingszeiten vorbeischauen. Mitgemacht werden kann ab neun Jahren, nach oben gibt es keine Grenze. Wer zwei- bis dreimal dabei war, entschließt sich meist bei uns zu bleiben - und oftmals entsteht dann auch eine langfristige Beziehung zu der Kampfkunst“, erklärt Peter Dugas weiter. Und er muss es wissen: Seit 25 Jahren bereits lebt er seine Faszination im Verein in Bad Sachsa und gibt sie gern an andere weiter.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de