Die Teams des TTC Grün-Weiß Herzberg starten in die Saison

Herzberg Die Landesliga-Damen erkämpfen sich einen Punkt in Goslar, in den unteren Ligen stehen die vereinsinternen Duelle im Mittelpunkt.

Nach der Sommerpause sind bereits acht der gemeldeten zwölf Tischtennis-Mannschaften des TTC Grün-Weiß Herzberg im Einsatz gewesen, wobei natürlich die internen Duelle vorrangig abzuarbeiten waren.

Den Auftakt machte diesmal die zweite Mannschaft auswärts bei der SG Osterhagen/Lauterberg. Michael Winter, Florian Huppert, Jörg Zupke und Jamie Joel Hampel mussten beim überraschend klaren 7:1-Erfolg nur ein Doppel abgeben. Anders sah die Sache eine Woche später gegen die eigene dritte Mannschaft aus. Frank Nolte rutschte als Ersatz in die zweite Auswahl, während die mit Lutz Peters, Jamie Joel Hampel, Michael Recht und Stefan Sommer angetretene Dritte mit 7:1 siegte. Den Ehrenpunkt holte Florian Huppert.

Neuformierte achte Mannschaft startet in den Spielbetrieb

Zum ersten Mal im Einsatz war die neu formierte achte Mannschaft der Herzberger. Daniel Duda, Steffen Rentzsch, Sebastian Müller und Anita Thurn waren gegen SV RW Hörden III zwar nicht chancenlos, trafen jedoch auf eine Mischung aus Routiniers und jungen Wilden, denen sie noch nicht gewachsen waren. Beim 3:7 erkämpften Daniel Duda, Sebastian Müller und Steffen Rentzsch je einen Sieg.

Da auch die achte Mannschaft personell recht breit aufgestellt ist, konnten gegen den TSV Steina Nicole Depping, Maximilian Harenberg und Anita Haut gemeinsam mit Daniel Duda ins Rennen geschickt werden. Gegen die zum Teil aus Zorge stammenden Gastgeber machten die Welfenstädter ihre Sache gut, es reichte aber noch nicht zum Sieg. Bei der 4:7-Niederlage holten Maximilian Harenberg und Daniel Duda (2) alle Punkte, den vierten gemeinsam im Doppel.

Internes Duell zwischen der fünften und sechsten Mannschaft

Für die fünfte und sechste Vertretung der Grün-Weißen, die in der 3. Kreisklasse gemeldet sind, stand zuerst das interne Duell auf dem Plan. Da die Spieler der sechsten Mannschaft seit Ende der Ferien fleißig trainiert hatten, entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die am Ende auch mit einem verdienten 6:6-Remis endete.

Ihre Schlagkraft unter Beweis stellte die Sechste dann im nächsten Spiel gegen TV Pöhlde III. Daniel Sattler, Thomas Röth, Lisa Napieralla und Sebastian Müller waren in der ersten Spielhälfte mit ihren Gästen bis zum 3:3 gleichauf, konnten aber durch den Gewinn der drei folgenden Einzel auf 6:3 davonziehen. Den Siegpunkt zum 7:4 holten Lisa Napieralla/Daniel Sattler im Doppel.

Für Routinier Ralf Kellner war es eine Premiere, mit gleich drei Damen im Kader der fünften Mannschaft gegen den TTC Pe-La-Ka III zu stehen – da musste erstmal ein Foto gemacht werden. Gemeinsam mit Alina Steinmetz, Joline Klemm und Petra Kuhn gelang ein deutlicher 7:0-Erfolg.

Landesliga-Damen erkämpfen Punkt in Goslar

Offensichtlich war der Einsatz am Vorabend besonders für Alina Steinmetz von Vorteil, die im Aufgebot der Landesliga-Damen beim ESV Goslar antreten musste. In der aufgeheizten Halle blieben die Herzbergerinnen Manuela Schwark, Alina Steinmetz, Ronja Stein und Lisa Napieralla buchstäblich immer am Ball, hatten mehrfach beim 3:1 und 5:3 die Nase vorn.

Die Gastgeberinnen egalisierten die Vorsprünge jedoch rasch, sodass beim Stand von 6:6 die Last auf den Schultern der Ersatzspielerinnen Lisa Napieralla und Alina Steinmetz lag. Napieralla, die ebenfalls am Abend zuvor im Einsatz war, hatte nach zwei sehr unterschiedlichen Sätzen im dritten ihrer Gegnerin ein 11:1 verpasst, brach jedoch ein und musste sich nach fünf Sätzen geschlagen geben. Am Nachbartisch lief es für Steinmetz besser, die nach vier Sätzen den verdienten ersten Herzberger Landesliga-Punkt zum 7:7 einfuhr.

Toller Auftakt für die Jugend des TTC GW Herzberg

Während die erste Jugendmannschaft ihre Heimspiele weitgehend selbstständig durchführt, beim ungefährdeten 9:1-Sieg gegen die SG Grün-Weiß Hagenberg kamen Luis Rusteberg, Maxim Ruder, Alina Weber und Maximilian Harenberg zum Einsatz, bedarf es bei der dritten Nachwuchs-Mannschaft noch der Unterstützung durch Betreuer. Das gilt sowieso bei Auswärtsspielen wie zum Auftakt bei SV Rot-Weiß Obernfeld, wo Sebastian Lagershausen Chefcoach und Fahrer in Personalunion war. Ben Schweser, Juline Marwede, Michelle Podolski und Antonia Haut machten ihre Sache so gut, dass sie nur einen Satz abgaben. Zum Glück werden in der Jugend noch alle zehn Spiele durchgespielt, sodass sich die Fahrt ins Eichsfeld gelohnt hat.

