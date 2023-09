Mit Uniform oder Abendkleid: In Bad Sachsa wird zum Ball geladen

Ob Sportverein, Feuerwehr oder auch die Schützen: Diese und andere Vereine feierten in vergangenen Jahren oft und gern Bälle im Südharz. Beim Blick in das Stadtgeschehen von Bad Sachsa, ist der Ball des Entlassungsjahrgangs am Gymnasium Pädagogium die einzige Konstante. Das soll sich jetzt ändern. Am Samstag, dem 30. September, wird der Kursaal in Bad Sachsa wieder zum Austragungsort für eine erhoffte, rauschende Ballnacht: Der Kreisschützenverband Südharz richtet an diesem Abend in der Uffestadt seinen alljährlichen Kreisschützenball aus. Dort sind aber nicht nur für Schießsportler gern gesehen.

Darum sollen die Menschen zum Ball nach Bad Sachsa kommen

Lutz Hasselkus, Schützenmeister der Schützengesellschaft Bad Sachsa, die die Veranstaltung im Südharz ausrichten, erhofft sich vielmehr einen gewissen Neustart. Sein Ziel ist klar definiert: „Die Menschen sollen sich wieder darauf freuen, wenn es heißt, dass in Bad Sachsa ein Ball stattfindet. Sie sollen gern zu uns kommen“, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung – wohlwissend, dass dies ein Prozess ist. Konkret müsse man die Menschen wieder überzeugen, dass sie sich möglichst in ihre Abendgarderobe werfen, um im Kursaal einander zu treffen, zu tanzen, zu genießen, „eben einfach Spaß zu haben“.

Ein Garant dafür soll zum einen die passende Bewirtung sein. Und hierbei können sich Einheimische wie auch Gäste auf einen Gastronomen freuen, der dieses Jahr erst in Bad Sachsa vollends mit seiner Arbeit überzeugt hat. Stefan Vieth wird mit seinem Team die Gäste betreuen. Dass er das kann, bewies er mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eindrucksvoll beim Schützenfest in Bad Sachsa im Sommer. Freundlich und flink gleichermaßen agierte das Team und sorgte dafür, dass es nur positive Rückmeldungen gab.

Profi-Band sorgt für Musik bei der Feier im Kursaal der Uffestadt

Ebenso wichtig ist, dass passend zum Anlass des Festes auch getanzt werden kann. Hierfür wurde die bekannte Profi-Band „party land“ engagiert. Diese hat 15 Jahre Bühnenerfahrung und ihr Programm umfasst Top 40 Musik, aber genauso die bayrisch volkstümliche Musik. „Wir bieten den Gästen wirklich gute Qualität und das auch zu normalen Preisen“, betont Lutz Hasselkus.

Aber auch einen offiziellen Teil gibt es. An dem Abend wird der Vorstand des Kreisschützenverbandes Südharz um Präsident Frank Hammer wird die Proklamation der neuen Kreisköniginnen und -könige vornehmen, sowie Ehrenpreise überreichen.

Dann beginnt der Ball im Südharz - das kosten die Tickets:

Der Kreisschützenball 2023 findet am 30. September im Kursaal Bad Sachsa, Am Kurpark 6, statt

Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Der Eintritt beträgt 10 Euro pro Person.

Reservierungen von Gruppen ab 10 Personen sind noch bis zum 20. September bei Lutz Hasselkus, Telefon 05523-94430, E-Mail: lha@hasselkus.de möglich bzw. notwendig.

Zum Ball sind Schützen aus dem Kreisverband, aber auch Gäste willkommen.

Die Kleiderordnung sieht Schützenbekleidung oder festliche Abendgarderobe vor.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de