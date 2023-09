Strandfeeling in Bad Sachsa: Spannende Duelle beim Beachtennis

Strandfeeling pur in der Uffestadt: Der TC Grün-Weiß Bad Sachsa lud zum Beachtennis-Turnier an der Bismarckstraße - und viele Tennisbegeisterte kamen auf den Platz am Fuße des Ravensberges, um im RoWi-Cup gegeneinander anzutreten.

Bereits zum vierten Mal richtete das „Hotel Romantischer Winkel“ zusammen mit dem Tennisclub Bad Sachsa das Tunier aus - zum ersten Mal unter dem neuen Vereinspräsidenten Eckhard M. Jäger. Der hat seit seinem Amtsantritt vieles bewegt bei Grün-Weiß- einhergehend auch die Digitalisierung. Die vereinseigenen Accounts bei Facebook und Instagram werden regelmäßig bespielt, die Homepage wurde erneuert und Plätze sind für jedermann unter anderem per QR-Code buchbar. Vor allen auch bei der Jugendarbeit. Deshalb war beim diesjährigen Wettbewerb auch der Vereinsnachwuchs mit dabei.

Harte Aufschläge, waghalsige Sprünge: Spannende Spiele beim Beachtennis in Bad Sachsa

Bei hochsommerlichen Temperaturen gab es spannende Matches mit allem, was Beachtennis so attraktiv macht: Harte Aufschläge, Schmetterbälle und waghalsige Hechtsprünge. Bei den Erwachsenen traten sechs Teams mit jeweils zwei Spielern gegeneinander an. Zwischen den Duellen zeigten die Kinder und Jugendlichen an der der Seite Ihrer Eltern, was sie schon so alles drauf haben.

Das ist Beachtennis: Beachtennis ist ein Spiel, das Tennis, Beachvolleyball und Badminton miteinander kombiniert. Die häufigste Wettkampfform ist die des Doppels. Es kann jedoch auch ein Einzel gespielt werden, wobei sich dann die Spielfeldgröße verkleinert. Seit dem Sommer 1998 ist Beachtennis auch im Regelwerk des Deutschen Tennis Bundes (DTB) festgeschrieben. Es gibt zwei unterschiedliche Varianten des Beachtennis: Zum einen existiert eine Variante, bei der auf einem 9x18 Meter großen Feld mit herkömmlichen Tennisschlägern gespielt wird und zum anderen die Variante, bei der mit sogenannten Padelschlägern auf einem 8x16 Meter großen Feld gespielt wird

Turniersieger wurden Youn Sook Kreutzer zusammen mit Jugendwart Björn Wilhelm. Den zweiten Platz belegten Gerhard Postweiler und Clubschatzmeister Stephan Heidergott. Dritter wurde das Team aus Ehrenpräsident und Präsident, Bernd Watterott und Eckhard M. Jäger. Alle Teilnehmer wurden mit vom Romantischen Winkel gesponsorten Preisen bedacht. Und natürlich ging der sportliche Nachwuchs auch nicht leer aus, tolle Präsente und begehrte Gutscheine erfreuten hier.

Blick auf eines der Spiele. Foto: TC Bad Sachsa / FMN

Bei Gegrilltem und Getränken über den Cup im Südharz gesprochen

Bei kühlen Getränken, Bratwurst und reichlich Fachsimpeln klang die durch und durch gelungene Veranstaltung aus. Und Vereinspräsident Eckhard M. Jäger versprach: „Im nächsten Jahr wird es neben dem Wettbewerb für die Erwachsenen auch ein separates Junioren-Turnier geben. „ Die Erfolgsgeschichte des RoWi-Cups dürfte also weitergeschrieben werden.

