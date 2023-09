Trotz Verletzung: Dreimal Gold für Henning Holland

Am vergangenen Wochenende fanden in Zeven die diesjährigen Norddeutschen und Landesmeisterschaften der Senioren-Leichtathleten statt. Von der LG Osterode war der Schwiegershäuser Henning Holland in der Klasse M60 am Start und durfte sich trotz einer Verletzung über drei Titel freuen.

Es begann am Samstag mit dem 100 Meter Hürdenlauf. Nach einem guten Start konnte Holland die ersten Hürden gut meistern. Doch dann zwickte es im Oberschenkel und eine gute Zeit war dahin. Der LGO-Sportler konnte den Lauf aber beenden, und trotz der Einschränkung reichte es in der Endabrechnung noch für den Titel des Landesmeisters. Aufgrund der Verletzung musste er dann allerdings die weiteren für Samstag geplanten Starts über die 300 Meter Hürden und den Dreisprung absagen.

Überraschung im Hochsprung: Holland holt den Titel

Lediglich beim Hochsprung am Nachmittag ging Holland noch einmal an den Start. Obwohl durch den schmerzenden Oberschenkel deutlich eingeschränkt, konnte der Schwiegershäuser nach einem spannenden Wettkampf mit übersprungenen 1,47 m im ersten Versuch den Titel des Norddeutschen und Landesmeisters verbuchen. Das kam auch für ihn selbst überraschend. Der Zweitplatzierte erreichte ebenfalls eine Höhe von 1,47 m, übersprang diese allerdings erst im dritten Versuch.

Durch die beiden Titelgewinne beflügelt, entschied sich Holland auch noch für einen Start am Sonntag im Weitsprung. Hier verhinderte die Verletzung ebenfalls eine gute Weite. Da die Konkurrenz in der Klasse M60 jedoch nicht so stark war, konnte sich der auch hier den Titel sichern. Insgesamt wurde es so noch ein versöhnlicher Abschluss des Wochenendes und die Heimreise konnte zufrieden angetreten werden.

