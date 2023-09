Baustelle B243: Sperrung zwischen Münchehof und Gittelde kommt

Gittelde Wieder eine Sperrung auf der B243: Ab 25. September 2023 wird auf der Strecke zwischen Münchehof und Gittelde in Richtung Osterode am Harz gebaut.

Das Schild weist den Weg: Die Umleitung von Seesen nach Osterode führt über die Anschlussstelle Münchehof auf die B242 nach Münchehof und von dort über die Kreisstraße 65 bis zur Bundesstraße 242 und wieder auf die B243 in Richtung Osterode.

Baustelle auf der B243: Die Fahrbahn zwischen Seesen und Osterode wird von der Anschlussstelle Münchehof in Fahrtrichtung Osterode bis kurz vor Gittelde saniert. Darüber informiert die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar in einer Mitteilung.

Demnach soll bei den Bauarbeiten der gesamte Asphalt ausgebaut und neu wieder eingebaut werden. „Für die Dauer der Arbeiten muss die Strecke halbseitig gesperrt werden“, teilt die Straßenbaubehörde mit. Die Umleitung für den Verkehr von Seesen nach Osterode wird ab dem 25. September eingerichtet und bleibt voraussichtlich bis Ende des Jahres bestehen.

Bauarbeiten an der Bundesstraße 243 kosten 5,2 Millionen Euro

Der Verkehr auf der B243 in entgegengesetzter Richtung ist von der Umleitung nicht betroffen. Die Weiterfahrt von Osterode Richtung Seesen ist möglich, die Fahrbahn wird aber auf einen Fahrstreifen beschränkt. Die Kosten der Bauarbeiten an der B243 belaufen sich auf etwa 5,2 Millionen Euro, teilt die Behörde mit.

Die Bauarbeiten werden in zwei Abschnitten vorgenommen

Der erste Bauabschnitt reicht von der Anschlussstelle Münchehof bis zur Abfahrt auf die Bundesstraße 242 Richtung Bad Grund/Clausthal Zellerfeld. Die Umleitung nach Osterode führt über die Anschlussstelle Münchehof auf die B242 nach Münchehof und von dort über die Kreisstraße 65 bis zur Bundesstraße 242 und wieder auf die B243 in Richtung Osterode.

Der zweite Bauabschnitt erstreckt sich von der Anschlussstelle Bad Grund/Clausthal Zellerfeld bis zur Landkreisgrenze und erfolgt nach Fertigstellung des ersten Abschnitts. Die Umleitungsstrecke nach Osterode führt von der Anschlussstelle Bad Grund/Clausthal-Zellerfeld über die Bundesstraße 242 nach Clausthal-Zellerfeld und von dort über die Bundesstraße 241 nach Osterode.

Die Umstellung vom ersten in den zweiten Bauabschnitt wird laut Behörde zeitnah bekannt gegeben. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar bittet um Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de