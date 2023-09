Laufsenioren begeistern Publikum beim Leinewiesenlauf

Greene Beim 26. Leinewiesenlauf in Greene treten gleich drei Sportler der Altersklasse 85 an - darunter auch Heinz Deppe vom TSV Eintracht Wulften.

Anfang September wurde in Greene der 26. Leinewiesenlauf ausgetragen. Beim Lauf über fünf Kilometer traten auch drei Läufer der Altersklasse 85, also im Alter zwischen 85 bis 89 Jahren an, und zeigten, dass man auch als Laufsenior noch flink unterwegs sein kann.

Heinz Deppe vom TSV Eintracht Wulften ist in der Region bereits bekannt und oft der mit Abstand älteste Starter im Teilnehmerfeld. Er traf diesmal auf Engelbert Müller (TSV Warzen) und Edgar Bettermann aus Holzminden. Sie sind die einzigen Läufer, die in dieser Altersklasse noch an den Wettbewerben des Südniedersachsen-Cups, zu denen auch der Lauf in Greene zählt, teilnehmen.

Zuschauer feiern die Laufsenioren

Diesmal konnte sich der Wulftener Heinz Deppe in beachtlichen 44:41 Minuten gegen seine beiden Konkurrenten durchsetzen und lief vor Engelbert Müller und Edgar Bettermann ins Ziel. Viele Zuschauer applaudierten lautstark den natürlich am Ende des Teilnehmerfeldes einlaufenden Senioren und zeigten großen Respekt vor der Leistung der rüstigen Rentner.

