Aus Paddelquälern und LimmerixX wird das Team QuälerixX

Am ersten Septemberwochenende ging das Team Paddelquäler vom Drachenbootverein Northeim mit dem Team LimmerixX vom Kanu-Club Limmer aus Hannover beim Wolfsburger-Drachenboot-Cup auf dem Allersee an den Start. Genauso wie die Teammitglieder wurden die Teamnamen gemischt und somit wurde aus Paddelquäler und LimmerixX das Team QuälerixX. Gemeinsam wurden die Distanzen 100 Meter, 200 Meter und 2.000 Meter bezwungen.

Die Klasseneinteilung wurde nach den ersten beiden Zeitläufen über 200 Meter entschieden und das Team qualifizierte sich, durch zwei hervorragende Vorläufe, für die Sportklasse. Somit wurde am Nachmittag die Distanz über 2.000 Meter bestritten. Dort zeigte das Team Kampfgeist und paddelte sich von 18 Teams auf den siebten Platz.

Am frühen Sonntagmorgen ging das Team mit 23 anderen ausgelosten Teams auf die 100 Meter-Kurzstrecke mit Ampelstart und erreichte dort das Halbfinale. Im dritten Zeitlauf über 200 Meter wurde das C-Finale in der Sportklasse erreicht. In dem Finale fuhr das Team QuälerixX am Nachmittag den Sieg ein und belegte somit am Ende den 13. Platz.

Wer diesen Teamgeist erleben und Regatten mit den Paddelquälern besuchen möchte, der ist zum Probetraining eingeladen. Weitere Infos unter www.drabo-nom.de.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de