Bad Lauterberg Umweltbewusstsein schärfen, Müll einsammeln: Das sind die Ziele der Aktion am 16. September in der Kneippstadt.

Umlwetschutz im Harz „World Cleanup Day“: In Bad Lauterberg wird Müll gesammelt

Jährlich findet an jedem dritten Samstag im September der „World Cleanup Day“ statt. Dieses Projekt setzt sich für die Beseitigung von Umweltverschmutzung ein und möchte so auf das Ausmaß der Vermüllung und Verschmutzung der Umwelt aufmerksam machen. Außerdem dient dieses Projekt dazu, die Bevölkerung in Bezug auf diese Verschmutzung der Umwelt zu sensibilisieren.

Auszubildende der Stadtverwaltung organisieren die Aktion in Bad Lauterberg

Auch in der Stadt Bad Lauterberg wird dieser Aktionstag genutzt. „Die Welt wird mit achtlos weggeworfenem Müll stark belastet. Viele Lebewesen sterben auf Grund der starken Verschmutzung, vor allem durch Plastik-Müll. Auch für uns Menschen ist dies nicht folgenlos“, erklären Sandra Donez und Marie Nathaniel, Auszubildende bei der Stadtverwaltung, unisono. Sie laden - stellvertreternd für alle Auszubildenden bei der Verwaltung, die die Aktion organisieren - alle Einwohnerinnen und Wohner am 16. September dazu ein, ihren Teil zur Verbesserung der Umwelt beizutragen. Es soll Müll gesammelt werden.

Geplant ist der Treffpunkt Augenquelle in der Lutterstraße um 9 Uhr. Dann geht es los mit Müll sammeln. Die dafür notwendige Ausrüstung werden gestellt, „aber es darf auch gern eigenes Material mitgebracht werden“. Vor Ort gibt es auch Getränkeund einen Container, in welchem der gesammelte Müll später entsorgt wird. Voraussichtlich ist geplant, den Müll bis 12 Uhr gesammelt und gesichtet zu haben. „Danach gibt es ein kleines Dankeschön.“

Anmeldungen sind hier ab sofort möglich

Die Auszubildenden hoffen, dass möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch gern Gäste an der Aktion teilnehmen. Zur besseren Planung erbeten sie eine Anmeldung zu der Aktion auf der Homepage der Kommune.

