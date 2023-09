RTC Northeim lädt zum 55. Motocross-Wochenende

Badenhausen Am 9. und 10. September gibt es wieder jede Menge Motocross-Action auf der Vereinsrennstrecke am Posthof bei Badenhausen.

Am kommenden Wochenende, Samstag, 9. September, und Sonntag, 10. September, können Motocross-Fans sich wieder auf ein spannendes Wettbewerbs-Wochenende freuen. Der Rallye-Touring-Club Northeim (RTC) lädt zum inzwischen 55. Motocross-Wochenende ein. Zuschauer können wieder hohe Sprünge und spannende Wettkämpfe auf dem Vereinsgelände am Posthof bei Badenhausen (an der K31) hautnah verfolgen.

Inzwischen seien schon 250 Nennungen eingegangen, wobei auch erfahrungsgemäß bis kurz vorher immer noch Nennungen eingehen, so der erste Vorsitzende des RTC, André Frank. In den vergangenen Wochen wurden fleißig von den Vereinsmitgliedern Hand angelegt, um die Strecke und das Gelände herzurichten. Nach den Mäharbeiten ging es an das Feintuning. So wurden unter anderem die Streckenzäune gezogen und die kleinen Pfähle der eigentlichen Streckenbegrenzung gesetzt.

Jede Menge Aufbauarbeiten

Seit Mitte der Woche ist auch schweres Gerät im Einsatz, mit einem Bagger wird der Belag bearbeitet. Auch die Sprünge, Tables und Wellen werden final in Form gebracht, um den Piloten bei den Trainingsrunden und Rennen beste Bedingungen zu bieten. Abseits der Strecke galt es ebenfalls, eine Menge Aufbauarbeiten zu erledigen, um für den Besucheransturm am Wochenende gewappnet zu sein. Die Verkaufsbuden wurden aufgebaut, die Stromversorgung gelegt.

In den vergangenen Jahren war das Motocross-Event stets ein absoluter Zuschauermagnet, mehrere Tausend Fans pilgerten regelmäßig auf das Gelände. Geparkt werden kann wieder in unmittelbarer Nähe, die Anfahrt für die Besucher ist vor Ort ausgeschildert.

Zwei etablierte Rennsereien

In diesem Jahr ist der RTC Ausrichter des Norddeutschen ADAC Motocross Cups (NMX Cup) und dem VFM ADAC Niedersachsen Cups. Mit diesen beiden etablierten Rennserien, die auf regionaler Ebene (Niedersachsen Cup) und überregionaler Ebene (NMX Cup) ausgetragen werden, bietet der Verein somit wieder den Fahrern und Zuschauen ein spannendes Motorsport-Wochenende der Extraklasse in der Gemeinde Bad Grund.

Los geht es am Samstag ab 8 Uhr mit den ersten freien Trainingsläufen und dem Starttraining. Die Pflichttrainings für die verschiedenen Klassen folgen ab 10 Uhr. Um 12.05 Uhr ist der Start des ersten Wertungslaufs vorgesehen, zwei Wertungsläufe pro Klasse sind geplant. Der letzte Start erfolgt am späten Nachmittag gegen 17.30 Uhr.

Das Program am Sonntag

Am Sonntag ist das Programm ähnlich getaktet. Nach den freien Trainings (ab 8 Uhr) und Pflichttrainings (ab 10 Uhr) geht es im ersten Rennen ab 12.10 Uhr um den Sieg. Das letzte Rennen des Wochenendes, ein Lauf in der Klasse MX1 /Open, wird um 16.35 Uhr gestartet. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings: Da bis zum Nennschluss nur eine Nennung erfolgte, musste die Quadklasse vom Veranstalter leider gestrichen werden.

Selbstverständlich wird für das leibliche Wohl wie gewohnt gesorgt. Vom Brötchenservice, Getränken, einem Grillstand, Kaffee- und Kuchen-Verkauf bis hin zum Crêpes-Stand, für alle Geschmäcker ist etwas geboten.

Wie immer mit After-Raceparty

Am Samstagabend findet ab 19 Uhr die beliebte After-Raceparty statt. Für die Livemusik sorgen diesmal die drei lokalen Bands Purple Trees, Lumberjack und Black Sweep. Im Anschluss wird mit Musik vom DJ weitergefeiert, der Eintritt zur Party ist kostenlos.

Weitere Informationen zu dem Wochenende, dem genauen Zeitplan und den teilnehmenden Klassen unter www.rtc-northeim.de.

