Auch im TTVN: Der digitale Spielberichtsbogen kommt

In diesen Tagen beginnt die neue Tischtennissaison, und das mit einer echten Innovation. Die Vereine und Mannschaften dürfen sich freuen, denn die neue Web-App „nuScore“ macht mit dem digitalen Spielbericht ab sofort mehr Service und weniger Papier möglich. Wer dem guten, alten Spielberichtsblock aus Papier Tschüss sagen möchte, kann dies mit der App nun endlich tun.

Die App „nuScore“ ist die Digitalversion des traditionellen Spielberichts, für die der DTTB und seine Mitgliedsverbände gemeinsam mit myTischtennis die entsprechende Eingabeoberfläche für nahezu alle Mannschaftsspielsysteme in click-TT entwickelten. Die Nutzung und Bedienung sind denkbar einfach und intuitiv.

Der digitale Spielbericht kann ab sofort genutzt werden

In Verbänden, die click-TT nutzen, so wie dem Tischtennisverband Niedersachsen, können die Mannschaften vom ersten Spieltag der Saison 2023/24 an die Aufstellungen und Ergebnisse der Matches von der untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga per Smartphone, Tablet, Laptop oder PC aus der Halle eingeben. Die Gäste-Teams bestätigen lediglich mit einer digitalen PIN die Richtigkeit. Die Software muss dabei nicht einmal auf dem Endgerät installiert werden: „nuScore“ bezieht die Inhalte als Web-App über den Browser aus dem Internet.

Die App hält dabei einige Vorteile für die Nutzer parat. Beim digitalen Spielbericht ist sowohl die Online- als auch die Offline-Nutzung möglich. Ein schlechter Empfang in der Halle steht der digitalen Erfassung also nicht im Wege. Wer „nuScore“ online nutzt, füttert mit den Satzergebnissen – nicht mit jedem einzelnen Punkt – gleichzeitig das Live-Scoring auf myTischtennis.de.

Die App ist natürlich wettspielordnungskonform

Die App „nuScore“ ist wettspielordnungskonform und hilft mit integrierten Hinweisen, zum Beispiel bei falschen Aufstellungen, um somit spätere Umwertungen oder Ordnungsgebühren zu vermeiden. Zudem gibt es keine doppelte Arbeit mehr: Wer den digitalen Spielbericht nutzt, muss die Partie im Anschluss nicht noch einmal eingeben. Außerdem kann auf die Produktion der Papierblöcke verzichtet werden, was Ressourcen und Geld spart. Die digitale Erfassung ist zeitgemäß und entspricht dem gegenüber den Verbänden vielfach geäußerten Wunsch nach digitaler Abwicklung des Punktspielbetriebs.

Weitere Informationen zum digitalen Spielberichtsbogen und der Nutzung gibt es unter www.ttvn.de.

