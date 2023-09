Göttingen Auf der Otto-Brenner-Straße in Göttingen ist es am Montagmorgen zu einem schweren Autounfall gekommen. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Blaulicht Göttingen Frontalkollision in Göttingen: 79-Jähriger schwer verletzt

Beim Frontalzusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge in Göttingen ist am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Otto-Brenner-Straße ein 79 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der 20-jährige Fahrer des anderen beteiligten Wagens erlitt vermutlich leichte Verletzungen. Das berichtet die Polizei.

Die genaue Unfallursache ist demnach noch unklar. Für die Dauer der Arbeiten an der Unfallstelle musste die Straße vorübergehend voll gesperrt werden.

Schwerer Unfall in Göttingen: Zwei Verletzte, hoher Sachschaden, Straße gesperrt

Nach ersten Ermittlungen geriet der in Richtung Industriegebiet fahrende 20 Jahre alte Autofahrer aus Göttingen in Höhe der Einmündung zur Straße An den Hampenwiesen aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf den Gegenfahrstreifen und stieß frontal mit dem Wagen des 79-jährigen Mannes, der ebenfalls aus Göttingen stammt, zusammen.

Beide Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt etwa 40.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, schreibt die Polizei abschließend.

